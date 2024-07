French inversione golden, la manicure di cui non potrai più fare a meno

Eleganti e raffinate, forse non quanto la manicure più amata da Kate Middleton, ma la golden manicure sta conquistando sempre di più le tendenze in fatto di unghie 2024. Non solo per l’estate, la manicure oro sarà tra le protagoniste dei trend autunnali e potrebbe diventare anche la french più richiesta nel periodo estivo.

Insomma, sarà impossibile non notare le unghie dorate sulle mani di tantissime donne di tutte le età. Una tonalità molto apprezzata, la french manicure oro rientra tra le proposte più in voga del momento e realizzarla in casa è davvero molto semplice.

Ecco alcune idee da cui prendere ispirazione per rimanere al passo con le tendenze del momento!

French manicure oro, la tendenza di cui ti innamorerai

La french manicure oro è la versione più richiesta per l’estate dalle esperte del settore. Chi preferisce il semipermanente e chi il gel per una durata maggiore, il tocco dorato sulle tue unghie potrebbe dare quel tocco di stile in più al tuo look e alla tua estate!

L’effetto dorato sta bene su unghie corte e lunghe, specialmente nella forma a mandorla. In alternativa potresti optare per un effetto nude su tutte le unghie e creare una french manicure oro solo sull’anulare.

Per una french ancora più alla moda ed elegante potresti prendere ispirazione dalla manicurist delle celeb, conosciuta su Instagram con il nome di Betina Goldstein, con il suo Golden Ombré: le punte dorate con degradè renderanno le tue mani molto più raffinate e di classe. Una french più delicata e raffinata, perfetta per chi desidera optare per il golden senza però ottenere nulla di troppo eccentrico.

Se hai intenzione di fare in casa la tua golden french puoi sempre prendere ispirazione dai social network. C’è chi preferisce la classica french con un tocco di linea dorata, e chi invece sostituisce il bianco con il gel dorato e glitterato. In alternativa puoi preparare una base beige e decorarla con brillantini dorati per rendere il tutto ancora più eccentrico.

Una french completamente dorata si può realizzare con l’aiuto di una lunetta adesiva, per una durata più lunga ti suggeriamo di privilegiare lo smalto semipermanente!

La french manicure oro è una tendenza che sta prendendo il sopravvento, se inizierai a sfoggiarla già da ora non potrai che rendere i tuoi look estivi ancora più cool e alla moda!