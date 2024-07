Lo smalto preferito di Kate Middleton costa meno di 15 euro

Ispirarsi ai look delle donne della famiglia reale è diventato sempre più frequente da ragazze e donne di tutto il mondo. Il loro stile così elegante e impeccabile non può che essere fonte di ispirazione per noi, tanto da voler sapere anche la manicure più apprezzata dalla tanto amata Kate Middleton.

Le regole della famiglia reale son davvero tante e anche abbastanza conosciute, ovviamente tra le rules più importanti non passano inosservate quelle che hanno a che fare con il look da mostrare in determinati eventi (e non solo). Seguire un protocollo rigido, talvolta, potrebbe non essere così semplice, per quanto riguarda lo smalto però sembra essere molto apprezzato dalla Principessa del Galles.

Qual è, quindi, lo smalto preferito di Kate Middleton? Ecco cosa abbiamo scoperto secondo alcune fonti britanniche!

Lo smalto preferito di Kate Middleton è proprio lui

Economico e alla portata di tutti, lo smalto preferito dalla famiglia reale, e approvato dalla Regine Elisabetta ormai tanti anni fa, è diventato un prodotto must have del beauty case.

Stiamo parlando del colore rosa firmato Essie, il Ballet Slippers. Un rosa delicato, tenue che oscilla tra un cipria chiaro e un color confetto. Uno smalto raffinato, perfetto da indossare nelle occasioni più importanti per mettere in risalto la delicatezza e l’eleganza della famiglia reale. In questo modo, inoltre, si mettono in risalto anche i gioielli indossati, come anelli e bracciali.

Una nuance da poter indossare in ogni occasione, lo smalto rosa nude si sposa perfettamente su unghie corte e unghie lunghe, è ad oggi una delle tendenze più in voga in qualsiasi stagione e viene apprezzato da donne di tutte le età.

Il Ballet Slippers è di lunga durata, sembrerebbe durare anche fino a 14 giorni. Un prodotto vegano, senza paraffina, conservanti e parabeni, può essere acquistato direttamente da Douglas ad un costo accessibile a chiunque. Il prezzo dello smalto, infatti, si aggira attorno ai 12 euro.

A quanto pare, lo smalto Essie è stato ideato sotto richiesta della Regine Elisabetta II. La sua vecchia hairstylist, secondo quanto riportato da Popsugar.co.uk., scrisse una lettera alla fondatrice di Essie, ovvero Essie Weingarten, chiedendole uno smalto della tonalità simile al colore delle scarpette da ballerina classica, da qui il nome del famoso smalto dei reali.

Sua Maestà non appena lo vide non potè fare altro che innamorarsene: quel Ballet Slippers rappresenta tutt’oggi lo smalto perfetto per una regina e per chi appartiene al mondo dei reali, in quanto delicato, raffinato e senza ombra di dubbio elegante.