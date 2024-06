Unghie corte, le tendenze più in voga dell’estate

Dalle tonalità più chiare e delicate a quelle più vivaci ed eccentriche, le unghie corte saranno di tendenza per l’estate e queste sono le idee a cui dovrai ispirarti.

Le nail art si fanno sempre più romantiche e delicate, non mancano di certo le nuances dal carattere più sbarazzino per chi preferisce osare e azzardare con le tinte più eccentriche proposte per l’estate.

Idee semipermanente e gel per unghie corte: tendenza estate 2024

Le unghie corte sono una tendenza del momento, quindi se per necessità lavorative devi accorciare le unghie, sappi che per quest’estate saranno protagoniste dei vari look.

La tendenza lattiginosa ritorna tra le tendenza dell’estate 2024. Per le unghie corte solitamente vengono privilegiate tonalità scure così da creare un effetto ottico differente, per quest’estate però i protagonisti saranno senza dubbio le nuances chiare e delicate.

Privilegia la sfumatura chiara e lattiginosa, specialmente per quanto riguarda le unghie in gel. Puoi arricchirla con delle decorazioni delicate e renderla quindi più alla moda!

Da scegliere come forma quella quadrata, evita altre tipologie di forme altrimenti rischi di accorciare troppo l’unghia. Nonostante siano corte, tra le idee di semipermanente e gel ritrovi anche il tanto amato french. Non scegliere il classico french, piuttosto scegli una tonalità più accesa come il fucsia, il giallo, il verde o il rosso.

Le nuances più in voga saranno quelle nude, opta per una rosa delicato specialmente nel caso in cui tu abbia il gel. Cerca di puntare a delle decorazioni colorate, con una nail art completamente nude rischi di mettere poco in risalto l’unghia corta.

Tra le varie nail art puoi optare per una base chiara e delle decorazioni di lunette e linee realizzate con colori più accesi perfetti per l’estate. Altrimenti gioca con i simboli dell’estate come la frutta, il sole, i fiori e strass glitterati. Creare dei punti luce ti permetterà di creare un effetto ottico più allungato!

Nel caso del semipermanente puoi osare un po’ di più creando un abbinamento con le varie tonalità dell’estate, ovvero il giallo, il rosso e l’azzurro. Scegli le sfumature di queste tonalità per creare una nail art di più colorazioni.

Con l’arrivo della calda stagione non ti resta che giocare con i colori e puntare a tutte quelle tonalità che solitamente vengono escluse nel periodo invernale! Metti da parte nuances scure come il nero, il marrone e il bordeaux.