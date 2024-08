Frasi commoventi da inviare, le più belle

Anche delle semplici parole possono destare una profonda emozione dentro di noi, ecco perché potrebbe essere toccante ed emozionante inviare a qualcuno di speciale una frase o un aforisma particolare dal tocco commovente.

Se cerchi alcune frasi commoventi da inviare su whatsapp, sei nel posto giusto. Potrai trovare anche una frase d’amore per lui per esprimere il tuo amore in poche parole.

Frasi da dedicare ad una persona speciale

10 frasi da copiare e inviare, son tutte adatte da dedicare agli altri o da dedicare anche a se stessi. In alternativa puoi trarre ispirazione da uno di questi aforismi e trovare la tua frase commovente da dedicare alla tua persona speciale.

Di seguito alcune frasi da inviare su whatsapp o da scrivere su una lettera speciale con un tocco commovente.

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupery).

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti (Frida Kahlo).

Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico (Alber Camus).

Forse per il mondo sei solo una persona, ma per una persona sei tutto il mondo (Dr.Seuss).

L’amico è quella persona che arriva quando il resto del mondo se ne va (Grace Pulpit).

A volte le cose più semplici possono diventare straordinarie se sono fatte assieme alle persone giuste (Nicholas Sparks).

Buoni amici, buoni libri e dormire con la coscienza a posto: questa è la vita ideale (Mark Twain).

C’è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi; dove il tempo si ferma e non hai più l’età. Quel posto è tra le tue braccia in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare. (Alda Merini)

Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto. (Nicholas Sparks)

La morte non è la più grande paura che abbiamo; la nostra più grande paura è correre il rischio di essere vivi – il rischio di essere vivi ed esprimere ciò che siamo veramente.

(Don Miguel Ruiz)

Se cerchi qualcosa di più originale ma sempre commovente, potresti trovare ispirazione anche dalle frasi da tatuare con un significato particolare e profondo.