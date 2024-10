Natale low cost ma super stylish? Scopri le decorazioni di Flying Tiger

Flying Tiger Copenhagen, il brand danese noto per i suoi accessori originali e di qualità a prezzi accessibili, torna anche quest’anno con una vasta collezione di decorazioni natalizie. Ogni stagione Flying Tiger sa conquistare con oggetti che spaziano dagli accessori per la casa, ai giochi e alle decorazioni. Il Natale, con la sua atmosfera di festa e condivisione, è il momento perfetto per rinnovare la nostra casa con allegria, e Flying Tiger ci offre un’ampia scelta di decorazioni per arricchire ogni angolo con una ventata di allegria.

Dai regali all’addobbo dell’albero di Natale, passando per decorazioni da parete, candele natalizie e luci, nei punti vendita trovi tutto ciò che ti serve per creare un’atmosfera festiva e accogliente. Ecco una selezione di alcuni degli articoli a tema natalizio che puoi trovare in negozio.

Flying Tiger, le luci per l’atmosfera natalizia

La luce è essenziale per creare un’atmosfera accogliente e festosa, e il brand danese ha pensato a diverse opzioni per illuminare ogni stanza con calore. Tra i pezzi di punta di questa stagione troviamo la Lanterna con luce LED e ghirlanda: elegante e semplice, questa lanterna verde con candela LED emette una luce calda e accogliente.

La ghirlanda decorativa aggiunge un tocco raffinato, perfetto per posizionarla su un tavolino, il camino o un davanzale. A Natale non può mancare un portacandele in ceramica, un dettaglio in perfetto stile natalizio. Tra gli articoli natalizi trovi il portacandele a forma di fiocco rosso.

Pensato per le candele più piccole, dona calore e stile a ogni ambiente ed è ideale da usare come centrotavola oppure da mettere sul caminetto.

Anche gli alberelli di Natale luminosi di Flying Tiger sono tra i più scelti: con base in legno naturale e luci multicolore, sono perfetti per abbellire il soggiorno o per aggiungere un tocco di magia a qualsiasi stanza della casa.

Palline e decorazioni per l’albero di Natale

L’albero di Natale è senza dubbio uno dei simboli più amati delle feste, e da Flying Tiger trovi decorazioni originali e colorate per personalizzarlo a tuo piacimento. I set di decorazioni per l’albero includono case e alberi di pan di zenzero da appendere, che aggiungono un tocco dolce e nostalgico all’albero. Sono disponibili anche palline in tantissime forme diverse, fiocchi e stringhe luminose con attacco USB, tutte in colori vivaci e forme divertenti, come cuori e caramelle, perfetti per rendere il tuo albero unico.

Non mancano poi i dettagli in stile scandinavo, dalle decorazioni che richiamano i simboli della tradizione nordica a ornamenti stravaganti e allegri, per dare un tocco di spensieratezza. E anche set DYI (Do It Yourself) per realizzare lavoretti creativi per Natale, come la porta degli Elfi da decorare o i pinguini da creare all’uncinetto.

La tavola natalizia di Flying Tiger

Flying Tiger pensa anche alla tavola natalizia, con una gamma completa di piatti, bicchieri e accessori a tema, perfetti per trasformare ogni pasto in un momento di festa. Puoi scegliere tra tovaglie e tovaglioli decorati con fiori di agrifoglio, elementi che aggiungono eleganza e allegria.

Inoltre, trovi vassoi, ciotole e tazze a tema, dalle forme di alberi di Natale, Babbo Natale e persino omini di pan di zenzero. Ideali per creare una tavola in perfetto stile natalizio, questi accessori oltre ad essere pratici portano un tocco giocoso e magico.

Oh, oh, oh: i travestimenti più allegri per Natale

I travestimenti sono una parte divertente del Natale, e Flying Tiger propone una selezione di accessori ideali per tutti. Ci sono calzini da elfo, cappelli e cerchietti a tema con alberelli o fiocchi di neve, per aggiungere un po’ di magia al proprio look natalizio.

Le fasce per capelli e i cappellini con palline di Natale sono perfetti per chi ama immergersi completamente nello spirito delle feste, mentre spille e orecchini festivi aggiungono un tocco di brillantezza. Questi accessori sono ideali per le riunioni di famiglia o per aggiungere un po’ di allegria agli incontri tra amici, perfetti sia per gli adulti sia per i più piccoli.

Dolci e piccole prelibatezze per le Feste

Anche per i golosi, Flying Tiger ha una vasta selezione di dolci natalizi. Puoi trovare caramelle, cioccolatini e lecca-lecca decorativi a tema natalizio, ma anche pretzel ricoperti di cioccolato al latte e biscotti.

Inoltre, il kit per costruire una casetta di pan di zenzero è un’idea perfetta per divertirsi insieme in cucina e decorare la casa con un tocco personale. Queste prelibatezze sono l’ideale per rallegrare le giornate natalizie e condividere dolci momenti con i tuoi cari.

Calendari dell’Avvento e confezioni regalo

Negli shop trovi anche calendari dell’Avvento già pronti o da personalizzare, ideali per rendere speciale ogni giorno di dicembre in attesa del Natale. E per chiudere in bellezza, una vasta scelta di scatole regalo, carte da regalo e biglietti natalizi permette di completare il proprio shopping con stile, dando quel tocco finale ai pacchetti per amici e familiari.

Flying Tiger Copenhagen ci invita a esplorare l’atmosfera natalizia con decorazioni e accessori che portano allegria e stile nelle nostre case. Che tu preferisca decorazioni classiche o dettagli moderni e divertenti nei negozi del brand c’è qualcosa per tutti. Porta un po’ di magia in casa tua con tante proposte originali a prezzi piccoli piccoli, per un Natale indimenticabile!