Festa della mamma cosa fare: 5 idee per festeggiarla

Avete già pensato a cosa fare per la Festa della Mamma? Domanda scontata, è ovvio, festeggiare con la donna più importante della vostra vita.

Sono davvero tante le idee regalo per la festa della mamma, ma se proprio volete stupirla e trascorrere questo giorno in sua compagnia, potete portarla fuori per un pò di relax, un viaggio o fare tutto ciò che sia di suo gradimento.

Dovete sapere che le origini della festa della mamma risalgono all’antichità, anche se la tradizione di festeggiare la donna più importante è ben più recente.

La mamma, celebrata in Italia nella seconda domenica di maggio, è contenta anche se solo passa un’ora insieme ai suoi adorati figlioletti.

Questo però non vuol dire che non possiamo organizzare qualcosa di speciale per renderla felice.

Se non avete ancora nessuna idea su cosa fare per la festa della mamma, non preoccupatevi, di seguito troverete alcune ispirazioni davvero interessanti.

Festa della mamma: una giornata alla SPA

Foto di Shutterstock | Prostock-studio

Le mamme si sa, hanno sempre da fare e poco tempo per dedicarsi a loro stesse. Proprio per questo motivo potreste pensare di organizzarle una giornata all’insegna del relax e del benessere per farla sentire come una regina.

Sono tanti i centri benessere in giro per l’Italia, che organizzano percorsi completi in cui la mamma potrà godersi un meraviglioso massaggio o una sauna purificante.

Basterà cercarne uno adatto alle vostre esigenze e prenotare. Di certo lei si rilasserà molto volentieri e voi avrete fatto centro!

Se invece volete farla rilassare senza troppi spostamenti, potreste creare una giornata spa stando a casa.

Festa della mamma: un weekend in famiglia

Foto di Shutterstock | VGstockstudio

Se la mamma ama viaggiare e scoprire nuovi posti, allora perché non organizzare un viaggio o una gita fuori porta per il weekend? Potrete trascorrere del tempo insieme mentre visitate la città o fate escursioni.

In base al budget a vostra disposizione potete scegliere una meta caratteristica più o meno distante, che sia una città da visitare o un parco naturalistico da esplorare, l’importante è che rispecchi i gusti della vostra mamma.

Regalarle qualche giorno all’insegna del divertimento renderà la festa della mamma davvero indimenticabile.

Festa della mamma: shopping scatenato

Foto di Shutterstock | Olena Yakobchuk

Un’idea di semplice realizzazione che darà sfogo a tutte quelle mamme amanti dello shopping.

Potreste prendervi la giornata libera e dedicarvi alla vostra mamma, portarla in giro per negozi e magari fermarvi dal parrucchiere per una piega alla moda.

Un pò come nei film, in cui due donne girano per la città con le mani piene di buste di acquisti. Potrete sbizzarrirvi a provare ogni capo come se foste una star del cinema. Divertente no?

Festa della mamma: arte e musei

Foto di Shutterstock | antoniodiaz

Vostra madre ama l’arte? Perfetto, in questo caso, potreste cercare una mostra, un’esposizione o dei monumenti storici da farle visitare.

Per una mamma artista potrebbe essere davvero una bellissima trovata, trascorrereste del tempo insieme e allo stesso tempo, immergersi nelle opere che ammirerete.

Molte sono le mostre che in questo periodo ci vengono offerte dai principali musei italiani o perché no, anche del mondo. Potresti cercare tra i musei più belli del mondo se hai intenzione di fare le cose in grande.

Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: possiamo portarla a vedere quella mostra d’arte che voleva vedere da tempo, oppure possiamo andare a visitare uno dei tanti palazzi storici o castelli che affollano le nostre città.

Festa della mamma: una cena a sorpresa

Foto di Shutterstock | Drazen Zigic

Se infine ahimè, non avete la possibilità di prendervi una giornata al lavoro, e volete organizzare comunque qualcosa di bello per la vostra mamma, potreste pensare di preparare una cena speciale dedicata a lei con un menu a tema o portarla al suo ristorante preferito.

Se optate per la cenetta a casa in compagnia di tutta la famiglia dovete studiare ad hoc un menu con tutti i suoi piatti preferiti e magari una delle torte per la mamma per concludere . Lei non dovrà far altro che rilassarsi e godersi del buon cibo.

Voi avete deciso cosa fare per la Festa della Mamma? 🙂