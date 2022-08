Foto Shutterstock | Photoroyalty

Voglia di coccole di bellezza? Vi suggeriamo come creare una spa in casa: 10 step da seguire per rilassarsi con maschere, creme idratanti e altri trattamenti. I centri estetici che offrono servizi spa sono ormai tantissimi; ne troviamo numerosi nelle nostre città ma spesso non abbiamo la volontà oppure il tempo di prendere un appuntamento. Talvolta, anche i prezzi possono risultare un po’ eccessivi.

Non c’è niente di meglio di creare la spa a casa propria, ma vediamo insieme, più nel dettaglio, gli step da seguire.

Come una vera spa

Costruire una spa in casa non significa necessariamente cimentarsi in investimenti cospicui e acquistare attrezzature professionali. Nel nostro piccolo, possiamo comunque goderci il relax di trattamenti completi, basta seguire alcuni passaggi con attenzione!

Innanzitutto bisogna avere l’accortezza di eseguire ogni trattamento con il viso pulito. Utilizzate un detergente delicato come l’acqua micellare.

Vapori

Maschera viso, tonico e crema idratante

Successivamente, tamponate il viso con l’asciugamano e applicate una maschera purificante con buon Inci. Scegliete formulazioni a base di argilla oppure avocado e lasciate in posa per quindici minuti. Rimuovete la maschera e applicate sul viso un tonico emolliente versando poche gocce su un dischetto di cotone.

Massaggiate delicatamente sulla pelle una crema idratante dalla texture leggera. Vi suggeriamo di preferire formule al cetriolo o al miele per idratare il viso.

Atmosfera

Passiamo alla cura del corpo. Per allentare le tensioni muscolari, allontanare lo stress e favorire il pieno rilassamento, è fondamentale creare una bella atmosfera. Spegnete la luce elettrica e accendete delle candele. Riempite la vasca con acqua calda e immergetevi 20 gocce di olio essenziale di lavanda. In alternativa potete optare per rosmarino e arancio che stimolano i sensi. La musica è un altro elemento fondamentale: regolate il volume in modo che non sia troppo alto.

Inoltre, ricordate che un altro aspetto importante della spa è impostare una temperatura d’ambiente piacevole: è fondamentale che non risulti nè troppo calda e neppure fredda. In questo modo riuscirete a rilassarvi e a godervi la vostra spa fatta in casa!

Doccia emozionale o idromassaggio

Se avete la doccia, posizionate sul piatto in ceramica delle piccole bacinelle con l’olio essenziale che sprigionerà tutti i suoi aromi. Se avete la vasca o la doccia idromassaggio, azionate i getti di acqua. Se non disponete di questo optional, potete acquistare accessori economici che assolvono alla stessa funzione. Un esempio è il tappeto idromassaggio da inserire nella vasca.