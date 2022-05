I migliori prodotti per il corpo, le novità di Maggio 2022

Con l’ottimistico spirito, risultato inevitabile dell’influenza dei raggi solari sulla pelle, che fa da sfondo al mese di Maggio possiamo affermare con convinzione che la prova costume sia quasi una realtà palpabile. E la cosa non ci preoccupa affatto, anzi! Non resta dunque che riempire il tempo che ci separa dall’estate imminente dando sfoggio delle tendenze fashion più cool del momento, iniziando -più o meno- gradualmente a scoprire le gambe. Come prepararle alla ribalta?

I migliori prodotti corpo novità di Aprile ci hanno certo spianato la strada preparando una buona base di partenza, ma è giunta l’ora di terminare il lavoro: unico obiettivo? Pelle ultra morbida e, possibilmente, ambrata. Ecco di seguito i prodotti amici dell’abbronzatura perfetta, che contribuiranno al contempo a tenere lontani i tanto odiati inestetismi.

RVB LAB MESO PEEL, lo scrub rinnovatore per una pelle soffice e levigata

Il primissimo passo è effettuare regolarmente uno scrub corpo: corre in nostro aiuto RVB LAB, il quale ha formulato la linea MESO BODY TREATMENT, fatta di trattamenti corpo ultra performanti ispirati alle tecniche di medicina estetica. Essi contrastano infatti in maniera mirata e profonda inestetismi quali ritenzione idrica, cellulite, adipe localizzato e rilassamento cutaneo.

Il MESO PEEL regala appunto un incarnato levigato ed omogeneo coniugando l’azione esfoliante dello scrub classico a quella del peeling, favorendo il processo di rinnovamento cellulare: questo creerà i giusti presupposti per accogliere la sospirata tintarella!

FRESHLY COSMETICS: Hyaluronic Energy Body Serum, un valido alleato per combattere la ritenzione idrica

Mai sentito parlare di sieri corpo? Lo Hyaluronic Acid Body Serum sarà anche una nostra vecchia conoscenza, ma è letteralmente l’ideale per intervenire sul livello di idratazione della pelle mentre ci occupiamo di contrastare l’annosa problematica della ritenzione idrica.

La sua applicazione, mista ad un vigoroso massaggio, donerà un’apprezzatissima sensazione di freschezza alle gambe, nutrendo la pelle in preparazione al prossimo prodotto.

FRESHLY COSMETICS, Bronzing Radiance Self-Tanning Cream: per il colorito ambrato di cui abbiamo bisogno

Quando tempo materiale e meteo non sono stati dalla parte giusta, almeno sino a questo momento, collaborando ad allontanare il pallore invernale dalla pelle, urge intervenire tramite prodotti abbronzanti: meglio ancora se green come la Radiance Self-Tanning Cream, crema corpo che fornisce un colorito ambrato graduale e per niente artefatto.

Unici presupposti? Un buon livello di idratazione e la grana della pelle libera da cellule morte.

FRESHLY COSMETICS, Sunrise Radiance Body Serum per del glow extra

Non rimane altro da fare che rimediare lo stesso tono sul viso, magari con qualche goccia del Sunrise Radiance Bronzing Serum! Quest’ultimo gli conferirà un velo di abbronzatura insieme ad un effetto luminoso in perfetto stile Glazed Skin.