Anelli di fidanzamento e fedine, le tendenze del 2023 per dire solo di sì

È l’oggetto che rappresenta il fascino dell’eterno. L’anello di fidanzamento è un elemento imprescindibile per suggellare l’unione tra due persone, un oggetto che racchiude una grande magia.

La tradizione di suggellare una promessa d’amore con un oggetto prezioso è un’usanza che vale da sempre, sin dai tempi degli antichi Egizi. È un gesto romanticissimo e la scelta dell’anello è fondamentale per esprimere tutte le emozioni che si vogliono trasmettere attraverso un oggetto.

Diversi i modelli e le tendenze per il 2023. Anche i brand più iconici, come Tiffany & Co., Bulgari, Cartier, Chopard e Recarlo, hanno ideato dei modelli di punta per quest’anno. C’è chi opta per modelli classici e tradizionali, come gli anelli di fidanzamento con zaffiro, chi su design ricercati. Sta di fatto che il mercato propone infinite possibilità, in base a forma, colore e materiali. Per scegliere il giusto anello di fidanzamento è importante conoscere quali sono le proposte in commercio per non sbagliare.

Il classico che non tramonta mai

Anelli di fidanzamento e fedine, le tendenze del 2023 – Foto sito @cartier

Non manca tra le proposte del 2023 il classico solitario. L’anello con diamante taglio brillante lanciato nel lontanissimo 1886 da Charles Lewis Tiffany, che ad oggi è il sogno di ogni sposa. Con la sua fascia a lama di coltello, l’incastonatura a sei punte e lo scintillante diamante centrale, è diventato il simbolo universale dell’amore.

Sempre tra gli anelli iconici il solitario Cartier, un anello dalla forma semplice e pulita su cui spicca una piccola gemma preziosa che sovrasta e illumina l’intero gioiello. Un classico senza tempo diventato sinonimo di amore e matrimonio dove semplicità e splendore sono racchiusi in un unico oggetto.

Forme particolari e originali, lontane dalla tradizione

Anelli di fidanzamento e fedine, le tendenze del 2023 – Foto sito @chopard

Uno dei trend più in voga di quest’anno, riguarda le forme degli anelli di fidanzamento. Si tratta di forme bizzarre, con un uso di più pietre e con look più originali e unici.

Si dà, dunque, più spazio al design che rompe con le linee semplici e tradizionali. Bulgari con il modello B.zero1, in oro bianco 18 kt con diamante tondo taglio brillante, si ispira all’anfiteatro più famoso al mondo, il Colosseo, e riscrive i codici estetici della gioielleria tradizionale.

Cartier si lancia su una forma unica del diamante con un taglio a pera e Chopard fa del cuore il simbolo delle sue creazioni: propone anche nel 2023, il classico diamante taglio cuore, oltre al modello taglio pera con pavé di diamanti.

Nuovi colori per anelli accattivanti

Anelli di fidanzamento e fedine, le tendenze del 2023 – Foto sito @glamira

Anche il colore sarà protagonista del 2023. Le pietre colorate che spiccano sulla superficie in oro giallo o oro bianco rendono la fedina un oggetto unico.

Lo zaffiro è la pietra più usata per questa occasioni, generalmente si tratta di zaffiro blu ma la scelta di colori vivaci, di pietre insolite e difficili da trovare in gioielli di fidanzamento, sono la chiave giusta per chi sogna qualcosa di originale. E se è vero che tutte le gemme diffondono gioia, il diamante giallo fancy di Recarlo ne diventa espressione massima.

Non è più così insolito vedere spose che mostrano sull’anulare un solitario con una pietra verde smeraldo o, le più audaci, un rubino rosso accesissimo per dare sfogo alla propria frizzante personalità.

Vintage: tramandato o iconico

Anelli di fidanzamento e fedine, le tendenze del 2023 – Foto sito @bulgari

Tra i trend dell’anno c’è anche il richiamo ad anelli vintage, con tagli più classici e particolari che richiamano ad epoche passate. Si può optare per un gioiello tramandato da una generazione all’altra, come nel caso del principe William che ha regalato all’allora fidanzata Kate Middleton l’anello di fidanzamento della madre Diana.

Oppure ricercare un modello iconico come quello di Bulgari, con la sua romantica allure vintage. È In platino e caratterizzato da un diamante tondo taglio brillante e pavé di diamanti.

Anelli sostenibili: attenzione al green

Anelli di fidanzamento e fedine, le tendenze del 2023 – Foto sito @aurate

Un’attenzione particolare è rivolta verso gli aspetti green del lavoro, in particolar modo alla produzione e all’uso delle materie prime. I gioielli vengono per lo più ricavati dal recupero e riciclo di altri materiali, per rendere la loro creazione più sostenibile a salvaguardia dell’ambiente. Questo permette, inoltre, di ridurre il costo sotto i 1000 euro con brand come Aurate, James Allen, Sofia Kaman, Recarlo, Vrai, Ritani.

Senza dimenticare che ci sono anelli di fidanzamento molto economici sotto le 100 euro tra il vintage e la seconda mano.