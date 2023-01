Anelli di fidanzamento economici: i modelli più belli a meno di 100 euro

Gli anelli di fidanzamento non devono necessariamente essere costosi per essere belli e apprezzati. Ci sono molte opzioni alternative ed economiche, che sono altrettanto belle e significative, spendendo meno di 100 euro.

Si può optare per un anello di fidanzamento vintage o un anello di fidanzamento di seconda mano, che sono spesso molto più economici rispetto a quelli nuovi.

Oppure si possono scegliere materiali meno costosi come il tungsteno, l’acciaio inossidabile o il titanio, che sono resistenti e durevoli come l’oro o l’argento, ma costano molto meno.

Si può anche optare per un anello di fidanzamento personalizzato, fatto a mano da un artigiano o un designer indipendente, o anche scegliere un anello di fidanzamento con una pietra preziosa meno costosa, come un quarzo o un topazio, invece di un diamante o uno smeraldo.

In definitiva, l’importante è che l’anello di fidanzamento sia significativo per la coppia e che rappresenti il loro amore e il loro impegno reciproco.

Scopriamo insieme quali sono gli anelli di fidanzamento economici più belli da donare.

Anelli di fidanzamento vintage

Foto Juwelo.it, anello stile retrò con Alessandrite

Gli anelli di fidanzamento vintage possono essere molto vari e unici. Possono avere uno stile antico o retrò, e spesso sono stati creati con materiali e tecniche tradizionali.

Questi anelli riprendono gli stili degli anni ’20, ’30, ’40 e ’50, con design classici come la fede nuziale o con diamanti taglio vecchio e design a fiore.

Ci sono anche anelli di fidanzamento in stile retrò che riprendono gli stili del passato, ma con un tocco di modernità, come per esempio anelli con design a mosaico di pietre preziose colorate e decorazioni geometriche.

Gli anelli di fidanzamento vintage sono spesso unici e rari, e possono essere un’ottima scelta per coloro che vogliono qualcosa di originale e con una storia personale. Inoltre, essi spesso hanno un prezzo inferiore rispetto agli anelli di fidanzamento nuovi, poiché essi sono stati già utilizzati e non sono più in produzione.

Anelli di fidanzamento di seconda mano

anello oro e zaffiro, sito Catawiki

Gli anelli di fidanzamento di seconda mano possono essere molto simili agli anelli di fidanzamento nuovi, con la differenza che sono stati già usati e costano meno.

Alcuni esempi di anelli di fidanzamento di seconda mano possono essere:

Anelli di fidanzamento con diamanti che hanno ancora la bellezza di un diamante nuovo;

che hanno ancora la bellezza di un diamante nuovo; Anelli di fidanzamento vintage o antichi;

Anelli di fidanzamento moderni.

E’ importante notare che gli anelli di fidanzamento di seconda mano devono essere controllati per assicurarsi che siano in buone condizioni e che non presentino difetti. Inoltre, essi possono essere sottoposti a un processo di pulizia e lucidatura per riportarli al loro stato originale.

Se volete acquistarli online, potrete partecipare a delle aste, come quelle che si tengono sul sito Catawiki.

In generale, gli anelli di fidanzamento di seconda mano possono essere un’ottima scelta per coloro che vogliono risparmiare denaro senza rinunciare alla qualità e alla bellezza di un anello di fidanzamento.

Anelli di fidanzamento in acciaio inossidabile

Anello di fidanzamento in acciaio; Amazon.it, Morellato

Gli anelli di fidanzamento in acciaio inossidabile possono essere un’ottima opzione per coloro che cercano un’alternativa ai tradizionali anelli di fidanzamento in oro o platino.

L’acciaio inossidabile è un metallo resistente e durevole, che non si ossida o si arrugginisce e ha un aspetto simile a quello dell’acciaio.

Sono resistenti, durevoli e costano relativamente poco. Quello in foto sopra, di Morellato, costa 25 euro.

L’acciaio inossidabile non richiede alcuna manutenzione speciale e non è necessario lucidarlo o pulirlo regolarmente.

Possono essere personalizzati con incisioni o decorazioni, o con pietre preziose o zirconi incastonati per renderli più unici e speciali.

Anelli di fidanzamento in titanio

anello di fidanzamento in titanio; Amazon.it

Gli anelli di fidanzamento in titanio possono essere un’ottima opzione per coloro che cercano un’alternativa ai tradizionali anelli in oro o platino.

Il titanio è un metallo leggero, resistente e durevole, con queste caratteristiche:

Leggerezza;

Resistenza;

Durevolezza;

Prezzo; gli anelli di fidanzamento in titanio sono generalmente più economici rispetto a quelli in oro o platino. Quello in foto costa 18,99 euro.

Biocompatibilità: Il titanio non provoca reazioni allergiche o irritazioni sulla pelle, questo lo rende adatto per chi ha allergie o è sensibile ai metalli

Anelli di fidanzamento personalizzati

anelli personalizzati; foto Gnoceitalia.com

Gli anelli di fidanzamento personalizzati possono essere più economici rispetto a quelli acquistati nei negozi di gioielleria, perché non ci sono costi di intermediazione e di marketing e perché non ci sono firme.

Quando si acquista un anello di fidanzamento personalizzato, si lavora direttamente con un artigiano o un designer indipendente, che può creare l’anello su misura.

Inoltre possono essere creati con materiali meno costosi e con pietre preziose meno costose rispetto a quelli utilizzati nella produzione di massa, come ad esempio l’acciaio inossidabile, il titanio o il tungsteno invece dell’oro o dell’argento.

L’anello in foto sopra, per esempio, costa 76 euro.

Anelli di fidanzamento con quarzo

anello argento e quarzo; etsy.com

Gli anelli di fidanzamento con quarzo sono meno costosi rispetto agli anelli con diamanti o altre pietre preziose più costose.

Il quarzo è una pietra abbondante e relativamente economica, inoltre è dura, resistente e disponibile in diverse varietà e colori, come ad esempio il quarzo rosa, il quarzo viola, il quarzo verde e il quarzo citrino.

Anche se il quarzo non ha la stessa rarità e valore intrinseco dei diamanti, esso può comunque essere utilizzato per creare anelli di fidanzamento belli e unici.

Un anello di fidanzamento con il quarzo può essere un’ottima scelta per coloro che cercano un’alternativa economica ai tradizionali anelli di fidanzamento molto costosi.

L’anello in foto, in argento e quarzo rosa, costa 40 euro.

Anelli di fidanzamento con topazio

anello con topazio blu: Juwelo.it

Gli anelli di fidanzamento con topazio sono meno costosi rispetto agli anelli con diamanti o altre pietre preziose più costose. Il topazio è una pietra abbondante e relativamente economica.

Inoltre è una pietra resistente e disponibile in diverse varietà e colori, come ad esempio il topazio giallo, il topazio blu, il topazio rosa e il topazio incolore.

L’anello in foto, in argento e con topazio blu svizzero, costa solo 40 euro.