Solitario come anello di fidanzamento: significato, prezzo e modelli più belli

Ricevere il solitario come anello di fidanzamento è il sogno di ogni donna, scopriamo quindi il suo significato, i prezzi e i modelli più belli. Il solitario è l’anello di fidanzamento da sempre legato nella tradizione all’amore duraturo, per questo gli anelli di fidanzamento di questo tipo sono i più desiderati e anche i più belli tra quelli proposti dalle maison leader nel settore della gioielleria. Quale donna poi non sogna un anello con diamante? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul solitario come anello di fidanzamento.

Anello di fidanzamento solitario: il significato

Anello solitario anulare sinistro

Qual è il significato dell’anello solitario di fidanzamento? Gli anelli solitari si caratterizzano per la presenza di un’unica pietra, a differenza degli anelli trilogy che invece sono decorati con tre pietre, una accanto all’altra.

Nella tradizione l’anello con diamante è il simbolo per eccellenza dell’amore eterno. Il diamante è infatti la roccia più resistente in natura, difficilissima da tagliare o da scheggiare.

L’uso del solitario come anello di fidanzamento risale al XV secolo, in Francia, dove sono diventati popolari tra la classe borghese. La tradizione si è poi diffusa in tutto il mondo, diventando un simbolo universale di amore e impegno.

Il diamante solitario è diventato particolarmente popolare negli Stati Uniti durante la Grande Depressione, quando De Beers, una società di estrazione di diamanti in Sudafrica, lanciò una campagna pubblicitaria nella quale associava il diamante al matrimonio e all’amore eterno.

L’anello solitario in oro bianco

Anello solitario con diamante in oro bianco

L’anello solitario in oro bianco è il modello in assoluto più venduto e diffuso.

Sono tantissimi i marchi che realizzano anelli di fidanzamento in oro bianco, nelle versioni con pietra a goccia, a cuore, con taglio Princess o con pietre preziose colorate come lo smeraldo, il rubino, l’acquamarina e non solo.

I prezzi dell’anello solitario in oro bianco variano a seconda dei marchi produttori.

Gli anelli firmati Pomellato costano tra i 2000 e i 4000 euro; quelli firmati Stroili Oro costano tra i 250 e i 15.000 euro, gli anelli di Damiani e Piaget possono anche superare i 15.000 euro.

L’anello solitario in platino

solitario in platino Tiffany

Scegliere un anello solitario in platino è altrettanto diffuso. Potrai trovare modelli incantevoli in diverse collezioni.

Al contrario di quello che si può pensare, spesso non hanno prezzi più bassi rispetto ai modelli in oro bianco, per esempio gli anelli Bulgari e Cartier in platino con pietra unica o con pietre anche lungo la fascia possono costare più di 10.000 euro, mentre i prezzi degli anelli di fidanzamento in platino Tiffany superano i 10.000 euro e in alcuni casi anche i 30.000.

L’anello in foto di Tiffany costa 10.900 euro.

L’anello solitario con diamante

solitario re carlo

Il solitario con diamante è il più prezioso di tutti, un anello con pietra centrale che può essere scelto in diverse carature, dai più piccoli a quelli principeschi con diamante da diversi carati.

Il diamante grezzo è già di per sé molto prezioso, una volta tagliato per carato e inserito negli anelli diventa ancora più esclusivo.



Gli anelli Tiffany con diamante da 1.5 carati, come il celebre Tiffany Armony, arrivano a costare circa 25.000 euro e lo stesso vale per i modelli di altre grandi maison come Cartier e Bulgari. Molto dipende dalla purezza dei diamanti e dalla loro forma.

Il solitario con diamante rotondo

L’anello di fidanzamento solitario con diamante rotondo è uno dei più scelti, e viene proposto dai brand nelle versioni con fascia in platino o in oro e pietra di diversi carati. In genere i prezzi non sono inferiori ai 1000 euro.

Il solitario con diamante Princess o Quadrato

solitari in oro giallo

Il solitario con diamante Princess o Quadrato si caratterizza per una forma della pietra appunto quadrata, anche in questo caso in diverse carature e ori. I prezzi partono dai 400 euro e superano i 1000 euro.

Il solitario con diamante a cuore

diamante rosa a cuore

Il solitario con diamante a cuore è il più romantico di tutti, e lo trovate nelle linee delle maison più celebri come Tiffany sia nelle versioni con diamante unico che in quelle con piccoli diamanti anche lungo la fascia. I prezzi rientrano nel range precedente.

Il solitario con diamante a goccia

anelli solitari Crivelli, quadrato e a goccia

Altrettanto celebre il solitario con diamante a goccia, che come vi suggerisce il nome, ha una forma allungata su un solo lato. Diversi i brand che li realizzano anche con brillanti e pietre colorate come lo smeraldo o lo zaffiro e i prezzi partono dai 1000 euro per arrivare anche ai 10.000 e oltre.

Il solitario con diamante ovale

Il solitario con diamante ovale si caratterizza per una forma della pietra più allungata rispetto a quelli con pietra tonda, proposto con diamante bianco o colorato da scegliere in base ai vostri gusti. I prezzi partono dai 500 euro.

Anelli di fidanzamento e pietre preziose

Le alternative al diamante bianco sono diverse, perché non puntare su anelli di fidanzamento con pietra colorata?

E che dire dei meravigliosi anelli di fidanzamento con smeraldo?

O ancora l’anello solitario con zaffiro blu e diamanti è uno dei più pregiati. Ma se non volete spendere una fortuna, potrete trovare l’anello che fa per voi tra quelli vintage ed economici, o tra quelli con acquamarina.