Anelli di fidanzamento con acquamarina: significato e modelli più belli

Le donne amano molto gli anelli di fidanzamento con acquamarina. Questa pietra cristallina si adatta ad ogni tipo di look e il suo significato rende il dono ancora più prezioso.

Realizzati in oro giallo o bianco, ma anche in argento, questo tipo di anelli è una valida alternativa ai classici. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sugli anelli di fidanzamento con acquamarina.

Anelli di fidanzamento con acquamarina: il significato

Foto Shutterstock | passkphoto

L’acquamarina significa stabilità, buon auspicio, l’augurio di matrimonio sereno e duraturo. Inoltre, una volta definita “pietra dei marinai e dei viaggiatori”, l’acquamarina è anche associata al coraggio e alla liberazione da ansie e paure.

Gli anelli di fidanzamento con acquamarina in oro bianco

Foto Shutterstock | Minakryn Ruslan

Un anello di fidanzamento in oro bianco con acquamarina è il modo migliore per lasciare la vostra futura sposa senza parole. Sono soprattutto le grandi maison leader nel campo della gioielleria a realizzare le creazioni più particolari.

Gli anelli di fidanzamento Tiffany and Co. in oro bianco con acquamarina più celebri sono quelli della linea Soleste, con preziosi diamanti lungo la fedina e pietra centrale da scegliere nella forma tonda oppure a goccia.

Molto raffinate le creazioni firmate Dior anche in forme di design più particolari, ma troverete anelli in oro bianco con acquamarina anche nelle collezioni Stroili e Miluna.

Gli anelli con acquamarina e oro giallo

Foto Shutterstock | passkphoto

Gli anelli in oro giallo con acquamarina in commercio sono molto meno numerosi, il contrasto cromatico tra il giallo e il turchese piace infatti meno rispetto a quello tra l’argento e il turchese.

Maison di lusso come Delfina Delettrez pensano anelli dalle forme squadrate con pietra piccola centrale, mentre Gioielli di Valenza propone solitari più classici con grande pietra centrale. Da non perdere anche le versioni dallo stile più raffinato di Juwelo e Glamira.

Gli anelli di fidanzamento con acquamarina in argento

A chi preferisce un anello di fidanzamento in argento con acquamarina, ricordiamo che maison come Glamira realizzano diverse creazioni di questo tipo, con fascia liscia oppure con punti luce lungo la fascia che rendono la forma più preziosa. Articoli dalle forme più originali per Kingwin, mentre BuyFineDiamonds pensa anelli in argento con brillante taglio ovale da 0.90 carati e non solo.