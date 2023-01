Anello di fidanzamento con zaffiro: significato, prezzo e modelli

È importante trovare il giusto anello di fidanzamento. I modelli sono tanti e tutti bellissimi, ma il più classico è quello con lo zaffiro.

Sono tanti tipi di anelli con zaffiro perfetti per le fedine di fidanzamento che restano un classico amatissimo dalle donne di tutto il mondo, dai più classici con zaffiro blu, come quello regalato da Carlo a Lady Diana, a quelli con zaffiro rosa o giallo, più particolari ma sempre bellissimi. Senza dimenticare gli anelli di fidanzamento con zaffiro e diamanti, che sono i più pregiati.

Ecco un quadro completo per avere delle informazioni più complete sul significato e sui costi di ogni modello di zaffiro.

Il significato dell’anello di fidanzamento con zaffiro

Anello di fidanzamento con zaffiro – Foto Pinterest/ vogue.com

La prima cosa da sapere sull’anello di fidanzamento con zaffiro, è che il colore è associato a delle emozioni. Lo zaffiro blu per il suo colore è associato ai concetti di pace e felicità, per questo si ritiene che lo zaffiro sia in grado di proteggere la persona a cui viene donato e di respingere le disgrazie. È, inoltre, collegato ai concetti di purezza e fedeltà, per questo è perfetto da regalare per il fidanzamento.

Quanto costa un anello con zaffiro

Anello di fidanzamento con zaffiro – Foto Pixabay/ TerriC

Il costo di un anello con zaffiro varia in base a diverse caratteristiche, dal metallo di base scelto per l’anello ai carati della pietra, dalla presenza di diamanti lungo la fascia al colore stesso della pietra.



Gli anelli con zaffiro più economici in genere hanno prezzi che si aggirano intorno ai 300-400 euro, ma le versioni più pregiate come quelle firmate dalle grandi maison possono arrivare a superare anche i 10.000 euro.

Anelli di fidanzamento con zaffiro: i modelli più belli

Gli anelli di fidanzamento con zaffiro più celebri sono quelli con zaffiro blu, ma in commercio esistono anche modelli con zaffiro rosa e giallo. Ecco le differenze tra i vari modelli:

Anelli di fidanzamento con zaffiro blu

Anello di fidanzamento con zaffiro – Foto sito @stroili

Gli anelli di fidanzamento con zaffiro blu sono di certo i più scelti che si possono trovare in tantissime varianti. Tantissimi i brands che propongono questo tipo di zaffiro: da Stroili a Tiffany che propongono anelli di fidanzamento con zaffiro e diamanti molto pregiati, mentre brand come Gioielli di Valenza premia i solitari con zaffiro dallo stile più classico. Incantevoli le versioni con diamanti anche lungo la fascia di Gemperles.

Anelli di fidanzamento con zaffiro rosa

Anello di fidanzamento con zaffiro – Foto sito @tiffany

Gli anelli di fidanzamento con zaffiro rosa sono dedicati alle più romantiche. In questo caso, Tiffany propone un anello con zaffiro solitario e diamanti sulla fascia. Fabergé realizza creazioni molto sofisticate con pietre che superano i 5 carati, mentre Chaumet propone anelli a doppia fascia con diamanti su tutta la superficie. Splendidi anche i modelli più piccoli e raffinati di Diamond Store.

Anelli di fidanzamento con zaffiro giallo

Anello di fidanzamento con zaffiro – Foto sito @miluna

Molto eleganti anche gli anelli di fidanzamento con zaffiro giallo, dai solitari in oro bianco di Chaumet a quelli con pietre di grandi dimensioni di Front Jewelers. Da Miluna si trovano modelli classici con pietra e diamante con l’aggiunta di diamanti sulla fascia. Creazioni con pietra oltre i 5 carati per Theo Fennel, mentre Blue Nile realizza anelli con pietre squadrate dalla fascia intagliata.