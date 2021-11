Fedez sceglie lo smalto fucsia per il suo annuncio alla nazione in occasione dell’uscita di Disumano, sua ultima fatica discografica. Il rapper, che ha già lanciato una linea di coloratissimi smalti, si mostra al pubblico in un video su Instagram in cui le unghie non passano inosservate!

Lo smalto fucsia di Fedez per lanciare il nuovo disco

Da anni, i Ferragnez hanno abituato il loro pubblico a grandi evoluzioni in fatto di stile e a una particolare attenzione riservata al minimo dettaglio nei propri outfit, unghie comprese! In occasione del lancio del suo album Disumano, con un video che ha “beffato” la stampa nazionale convinta di un suo futuro in politica, Fedez ha deciso di sfoggiare uno smalto fucsia senza pretese di passare inosservato. Il risultato? Un accento di colore che detta la tendenza dopo anni di total black sulle unghie delle rockstar!

La passione delle celebrities per tutto ciò che gravita intorno alla galassia di manicure e nail art non è materia inedita, e Chiara Ferragni e suo marito spesso mostrano su Instagram le loro scelte in fatto di smalti e decorazioni curiose. Dagli audaci colori fluo alle decorazioni “di coppia” sfoggiate nei romantici post sui social, la fashion blogger e il rapper continuano a dettare i trend sulle ali di una effervescente fantasia…