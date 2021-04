Fedez lancia la sua nuovissima linea di smalti

Fedez, che da tempo ormai ha sdoganato l’uso dello smalto anche nel mondo maschile, ha lanciato la sua prima linea di smalti, “NooN by Fedez”, in collaborazione con Layla Cosmetics.

Per i fan questa notizia non è completamente inaspettata. Fedez infatti già da tempo mostra con regolarità sul suo profilo Instagram delle manicure coloratissime e super energetiche.

Per presentare questa nuova linea di smalti Federico ha caricato un video simpaticissimo (che emana vibes anni ’90 da tutti i pori), diretto dall’amico e celeberrimo youtuber Luis Sal, sul suo profilo Instagram.

“La mia linea di smalti è finalmente fuori! NooN by Fedez. Grazie a Layla Cosmetics per aver creduto in questo progetto” ha scritto il rapper nella didascalia che accompagna il post.

Inoltre Fedez ha pensato anche di accompagnare all’iniziativa beauty un risvolto benefico: “Parte dei ricavati andranno a Pangea Onlus che sostiene le donne vittime di violenza domestica e i loro bambini sul territorio nazionale”.

La notizia della nuova linea di smalti di Fedez ha entusiasmato talmente tanto i fan che in pochissimi minuti il sito ufficiale di Layla Cosmetics è andato in crash.

Grande entusiasmo anche da parte degli amici del cantante che hanno lasciato numerosissimi commenti sotto al post: Diana del Bufalo, Elisa, Alessandra Amoroso e Alessandro Cattelan sono solo alcuni dei tanti nomi famosi che si leggono scorrendo i commenti.

La capsule di smalti

“NooN by Fedez è la massima espressione del colore, luce intensa e vivace del sole prossimo allo zenit quando ogni tono è restituito alla sua purezza” si legge sul sito ufficiale di Layla Cosmetics.

Poi, sulle specifiche del prodotto: “Semipermanente NooN. Durata fino a 4 settimane. Per questa speciale limited edition, Layla rivisita, nella grafica e nel materiale, il classico flacone da 10 ml. Fedez sceglie un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100%“.

Per quanto riguarda i colori invece, Fedez propone bianco e nero, giallo, verde, rosa e rosso. Il prezzo di ogni smalto è di 17,75 euro.

Fedez non è il solo rapper ad aver lanciato una collezione di smalti

Fedez però non è stato il primo rapper a lanciare una propria linea di smalti. Infatti, soltanto pochi giorni fa, su alcuni siti stranieri (tra cui Page Six) è comparsa la notizia che il rapper Machine Gun Kelly avrebbe lanciato una sua linea di smalti unisex chiamata UN/DN, creata in partnership con Unlisted Brand Lab.