Farine di qualità: il successo delle proposte del Molino Caputo

Negli ultimi anni è cresciuta in modo considerevole l’attenzione dei consumatori verso la qualità dei prodotti alimentari, con un numero sempre maggiore di persone che si prendono cura della propria salute e di quella dei familiari.

L’importanza di una corretta alimentazione è ormai nota a tutti, tuttavia nel 2020 la pandemia di coronavirus ha favorito una permanenza più elevata all’interno dell’ambiente domestico, determinando un deciso aumento dei pasti preparati e consumati in casa.

Tra gli articoli più richiesti ci sono infatti le farine naturali, delle materie prime indispensabili per realizzare pizza, pasta, pane e dolci fatti in casa digeribili e con un elevato valore nutritivo.

Leggi anche Aglio nero: un super alimento a prova di bacio

Allo stesso modo, il fenomeno ha promosso la ricerca di prodotti più salutari anche tra le aziende, con tantissime pizzerie, ristoranti, bar e pasticcerie impegnate nell’offerta di proposte gastronomiche di alta qualità, partendo proprio dalla selezione delle migliori materie prime disponibili sul nostro territorio.

Una delle più apprezzate è la farina del Molino Caputo, un prodotto d’eccellenza sinonimo di tradizione, artigianalità e rispetto dei consumatori, per garantire il massimo apporto nutritivo e la perfetta conservazione delle proprietà organolettiche.

La proposta unica delle farine naturali del Molino Caputo

Le farine del Molino Caputo sono riuscite a conquistare l’attenzione dei consumatori e degli operatori del comparto food, soprattutto grazie alla crescita del commercio elettronico, che ha assicurato una maggiore visibilità ai prodotti naturali.

L’azienda è nata nel 1924 e vanta ad oggi un’esperienza di quasi 100 anni, grazie a 3 generazioni di maestri mugnai e alla creazione di un vero e proprio protocollo conosciuto come “metodo Caputo”, una garanzia di qualità con la quale l’impresa è divenuta celebre in tutto il mondo con i suoi prodotti salutari.

Le farine prodotte nel mulino di Napoli vengono realizzate secondo il processo della macinazione lenta, riconducibile alle antiche tradizioni dei vecchi mugnai che effettuavano queste lavorazioni all’inizio del XX secolo.

Le materie prime sono accuratamente selezionate da diverse varietà di grano italiano, proveniente da varie regioni del nostro paese come le Marche e l’Umbria. Il tutto viene integrato con alcuni prodotti naturali realizzati in Francia, Finlandia e Germania, evitando qualsiasi tipo di alterazione o l’aggiunta di sostanze chimiche o artificiali.

In questo modo, il Molino Caputo propone un vasto assortimento di farine naturali per ogni esigenza specifica, con una gamma di prodotti in grado di soddisfare qualsiasi necessità dei professionisti della gastronomia, ma anche delle persone che si dilettano ai fornelli e realizzano da soli piatti e alimenti per l’alimentazione quotidiana della famiglia.

Ad esempio, le farine della linea Arte Bianca vengono proposte in confezioni da 25 Kg per forni, pizzerie, pasticcerie e aziende specializzate nella produzione di pasta fresca, con varietà a lunga o breve lievitazione, farine forti, facili da stendere con un alto valore proteico e farine integrali ricche di fibre.

Allo stesso tempo sono disponibili le farine naturali multicereali, senza glutine, ad alta digeribilità con lievitazione naturale, le farine biologiche prodotte da grano tenero italiano e quelle specifiche per la pizza a metro.

Inoltre, è possibile acquistare anche i prodotti della linea Cucina, con pacchi da 1 a 5 Kg pensati appositamente per la ristorazione e l’uso domestico, con una selezione accurata di farine salutari per la preparazione di impasti per la pizza, pane fresco fatto in casa, dolci naturali e ovviamente anche la pasta fresca e gli gnocchi grazie alle materie prime elastiche ad elevato apporto proteico.

Perché acquistare online le farine del Molino Caputo

Al giorno d’oggi è possibile comprare online le migliori farine naturali in commercio, tra cui anche i prodotti d’eccellenza del Molino Caputo, rivolgendosi a piattaforme dedicate.

Ne è esempio emblematico Tibiona.it, e-commerce specializzato da oltre 18 anni nella vendita di farine biologiche macinate a pietra, articoli introvabili e prodotti naturali e salutari, recentemente riconosciuto come e-commerce numero uno in Italia nel settore alimentare dalla classifica realizzata dal Corriere della Sera in collaborazione con Statista.

L’acquisto online su portali come Tibiona.it consente di reperire materie prime particolari, perfette per differenziarsi dalla concorrenza e proporre creazioni gastronomiche speciali ai propri clienti, oppure per realizzare prodotti con un valore nutritivo considerevole in casa.

Inoltre, è possibile anche di risparmiare usufruendo di offerte esclusive, programmi fedeltà con accumulo di punti ad ogni ordine effettuato e prezzi competitivi. Infine, è possibile ricevere la merce a domicilio, scegliendo il metodo di pagamento più adatto alle proprie esigenze, dalle carte di credito al bonifico online al contrassegno.