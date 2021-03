Esercizi per dimagrire a casa senza attrezzi

Il cardiofitness fa bene al cuore, al sistema respiratorio e anche alla forma fisica. Gli esercizi per dimagrire con il cardio aiutano infatti a prevenire le malattie cardiocircolatorie e hanno anche il vantaggio di contribuire alla diminuzione dello stress. Gli esercizi cardio fatti in casa aumentano la resistenza e fanno bruciare i grassi in eccesso tonificando la massa magra. Dunque i benefici di questi esercizi per dimagrire da fare senza attrezzi coinvolgono tutto il corpo a 360 gradi. Scopriamo i migliori esercizi cardio brucia grassi da praticare comodamente da casa, senza l’impiego di alcun attrezzo.

Cosa sono gli esercizi cardio

Vengono definiti cardio, quegli esercizi che vengono organizzati sulla frequenza cardiaca e possono essere eseguiti in palestra ma anche comodamente a casa. A seconda del numero di battiti raggiunti ogni minuto, i risultati in termini fisici differiscono: quindi se l’attività cardiaca è moderata, i grassi si scioglieranno tramite l’ossigeno; se l’attività cardiaca è più intensa, sarà il cuore a utilizzare l’ossigeno come combustibile. Attraverso l’apposito cardiofrequenzimetro è possibile misurare la frequenza cardiaca, così da regolarsi in base ai risultati desiderati. Praticati con costanza gli esercizi cardio permettono di bruciare i grassi in eccesso aumentando nello stesso tempo il metabolismo e le energie.

I migliori esercizi cardio da fare a casa

Quali sono i migliori esercizi cardio? Ne esistono diversi, di seguito ve ne proponiamo alcuni. Il consiglio è di dedicare almeno un minuto a ciascuno e ripeterli per 2 o 3 volte. Nel complesso una sessione di cardiofitness per dimagrire dovrebbe durare dai 15 ai 60 minuti, a seconda del livello di preparazione, e gli esercizi cardio per dimagrire andrebbero ripetuti dalle 3 alle 5 volte a settimana. Quando si praticano esercizi cardio a casa sarà utile pensare a un circuito di esercizi da ripetere, in modo da facilitare l’organizzazione della sessione di ginnastica.

Esercizi per dimagrire in casa con il cardio: Skip

Anche quando si praticano esercizi a casa, il riscaldamento è fondamentale. Lo skip sul posto è un esercizio preparatorio che vi aiuta a riscaldare il corpo che consiste in una corsa sul posto che prevede di portare le ginocchia il più in alto possibile. È importante eseguirlo mantenendo la schiena dritta e a una velocità abbastanza costante. All’inizio potrebbe risultare difficile mantenerla ma con un minimo di esperienza, sarà più facile. Dopo un po’ di tempo la velocità andrà aumentando e anche la vostra capacità di alzare le ginocchia.

Esercizi per dimagrire in casa con il cardio: Burpees

I burpees sono un ottimo esercizio cardio che mette in moto tutto il corpo, quindi un valido aiuto per fare degli esercizi a casa per dimagrire. Si eseguono mettendosi in piedi e scendendo in posizione di squat con le mani a terra e le gambe lanciate indietro. Si procede facendo una flessione e quando si torna su, si torna in posizione squat. Si salta in alto dalla posizione squat e scendendo si ammortizza la caduta con le gambe concludendo sempre con lo squat. L’esercizio va ripetuto 3 volte.

Esercizi per dimagrire in casa con il cardio: Step up

Gli step up sono un altro esercizio cardio utile per dimagrire ma anche per rassodare i glutei e le cosce. Per eseguire questo esercizio in casa non occorre alcun attrezzo ma solo un gradino. È sufficiente salire e scendere dal gradino tenendo le braccia lungo i fianchi. Attenzione però, una volta salite sul gradino con entrambe le gambe bisogna restarci per qualche secondo mantenendo addominali e glutei contratti. A questo punto si torna alla posizione di partenza e si ripete l’esercizio.

Esercizi per dimagrire in casa con il cardio: Jumping jacks

I jumping jacks sono salti che consistono nell’allargare le gambe e congiungere le braccia sopra la testa. Questi esercizi sono molto utili per dimagrire perché attivano l’intero corpo e ovviamente maggiore è il ritmo, maggiore è l’intensità e le calorie bruciate. Inizialmente dovete mettervi in posizione eretta con le gambe un po’ divaricate e le ginocchia leggermente piegate. Fate un piccolo salto portando le mani sopra la testa con le braccia appena piegate e divaricate contemporaneamente le gambe. Rimanete appoggiate sulla punta dei piedi e ripetete il movimento per almeno un minuto, ripetendo più volte.

Esercizi cardio da fare in casa per la pancia piatta

Di seguito vi proponiamo alcuni esercizi cardio da fare in casa per dimagrire e ottenere la pancia piatta, ideali per chi vuole ritrovare la forma perfetta e dimagrire velocemente con il cardiofitness, senza bisogno di andare in palestra.

Esercizi per dimagrire la pancia con il cardio: Mountain Climber

Il mountain climber è un esercizio cardio da fare in casa senza attrezzi che va eseguito in ginocchio con le mani a terra mentre le ginocchia vengono sollevate al petto in modo alternato. La schiena va mantenuta dritta durante l’intero esercizio mentre l’addome dev’essere contratto. Si tratta di un esercizio piuttosto impegnativo, quindi se non riuscite a eseguirlo a lungo niente paura, è normale, ed è meglio evitare sforzi eccessivi. Mentre eseguite l’esercizio, mantenete sempre le mani in linea con le spalle, evitando di abbassare i fianchi. Gli esercizi vanno ripetuti per una trentina di secondi 4 volte ad ogni sessione.

Esercizi per dimagrire la pancia con il cardio: Corsa sul posto

La corsa sul posto è un esercizio che può essere eseguito in casa senza bisogno di alcun attrezzo, è sufficiente un tappeto come base. Basta indossare le scarpe da corsa e avviare, ferme sul posto, una corsa lenta che serve a scaldare i muscoli. Le braccia, nel frattempo, vanno fatte oscillare formando dei piccoli cerchi. Si prosegue per un minuto con andatura lenta iniziando poi ad andare più rapidamente. Per bruciare i grassi di troppo è necessario proseguire per minimo 12 minuti. In ogni caso tenete presente che un’ora di corsa sul posto brucia circa 500 calorie come combustibile e questo a tutto beneficio della pancetta, che si rassoda progressivamente.