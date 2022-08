10 rimedi contro lo stress

10 rimedi per combattere lo stress, per dire addio a tensioni e ansie, per tenere a debita distanza il peggior incubo dei tempi moderni.

Dalle regole da seguire a tavola, per evitare di peggiorare le preoccupazioni appesantendo inutilmente e ulteriormente lo stomaco, fino ai piccoli consigli da mettere in pratica ogni giorno, quando lo stress rischia di superare il livello di guardia.

Ecco la top ten degli alleati migliori contro lo stress: scopriamo nel dettaglio come metterli in pratica nella vita di tutti i giorni e dire – finalmente – addio allo stress.

1. La dieta giusta

Foto Shutterstock | Vlada Tikhonova

Meglio regolarizzare l’alimentazione per tenere alla larga ansie e tensioni. Via libera alla dieta equilibrata come quella Mediterranea, ricca di frutta e verdura, fibre e sali minerali.

2. Muoversi!

Foto Shutterstock | Natalia Bostan

Contro stress e ansie, meglio mettersi in movimento. Lo sport aiuta ad allentare le tensioni, a rilasciare l’energia negativa e a trovare quella positiva: basta anche solo una passeggiata rilassante al parco con il proprio cane per scaricare lo stress accumulato durante la giornata.

3. Benefico yoga

Foto Shutterstock | fizkes

Insegna a respirare meglio, controllando agitazione e preoccupazioni, ma anche a ritrovare equilibrio e calma, serenità e relax, lo yoga è un vero toccasana per contrastare lo stress.

Numerose le posizioni perfette allo scopo, da quella del fanciullo fino a quello dell’albero, che distendendo i muscoli distendono anche tensioni e ansie.

4. Una sana dormita

Foto Shutterstock | Spectral-Design

Il sonno è il migliore alleato sia per ricaricarsi di energie e voglia di fare sia per allentare tensione e ansia. Dormire bene aiuta a ritrovare l’equilibrio e il benessere, ad accantonare lo stress e a riscoprire lucidità e serenità.

5. Più relax per tutti

Foto Shutterstock | Aleks Gudenko

Relax benefico per nervi e psiche. Che si tratti di massaggi o percorsi termali, aromaterapia o il training autogeno ogni mezzo è lecito per conquistare una buona dose di serenità. Un po’ di tempo tutto per sé, per ritrovare pace e tranquillità, è uno dei migliori regali che possiamo fare a noi stesse.

6. Un aiuto dalla natura

Foto Shutterstock | Katinkah

In natura esistono numerosi rimedi utili contro lo stress, da assumere sotto forma di infusi o tisane: la passiflora, che ha proprietà ansiolitiche e calmanti; il biancospino ansiolitico e rilassante; l’iperico può vantare un’azione antidepressiva, sedativa e calmante perfetta per tenere sotto controllo ansia e stress; la valeriana, sedativa, ipnoinducente e tranquillante; la classica camomilla, calmante e rilassante; l’escolzia, che contiene la protipina, una sostanza dall’azione sedativa e ipnotica.

7. Delegare!

Foto Shutterstock | fizkes

Anche se molte donne, regine, e un po’ schiave del multitasking, stentano a crederci, delegare non è un reato, anzi. È un ottimo modo per tenersi stretta la salute.

8. Calendario degli impegni

Foto Shutterstock | Beautifiers

Calendarizzare gli impegni e scrivere una lista delle cose da fare durante la giornata può essere decisamente utile. Si per avere la situazione sotto controllo, limitando stress e ansia, sia per evitare di sovraccaricarsi.

9. Buona musica

Foto Shutterstock | Marjan Apostolovic

La musica, ascolta ma anche, perché no, cantata, è un’alleata preziosa per tenere alla larga stress e tensioni inutili.

10. Una pausa dolce

Foto Shutterstock | Phoenixns

Un dolce, che si tratti di una fetta di torta o di un cioccolatino è a piena discrezione della stressata di turno, può aiutare a controllare lo stress.

Visto quante cose possiamo fare per eliminare lo stress dalla nostra vita? Ovviamente non possiamo aspettarci dei risultati da un giorno all’altro, non abbiamo la bacchetta magica per risolvere tutti i nostri problemi… magari l’avessimo!