Effetti e benefici diretti del massaggio: informazioni e curiosità

I massaggi sono davvero una dolce coccola che fa bene ad anima e corpo. Sono molti però gli scettici che considerano il massaggio solo un modo per rilassarsi, in realtà ha tante proprietà benefiche: potenzia la risposta del sistema immunitario e riduce la quantità degli ormoni dello stress. Qui non si sta parlando di tensioni muscolari, ma di reazioni biologiche.

Ad affrontare l’argomento è uno studio del Dipartimento di Psichiatria e Neuroscienze Comportamentali dell’ospedale Cedar’s Sinai di Los Angeles. Vediamo insieme che cosa hanno scoperto!

Studi sugli effetti dei massaggi

Sono stati fatti degli studi su un gruppo di volontari che si è sottoposto a un massaggio svedese e ad uno leggero. Per chi non lo sapesse, quella svedese è una tecnica che prevede l’uso di olio e riguarda principalmente il trattamento del sistema muscolare. L’obiettivo è quello di aumentare il flusso dell’ossigeno nei tessuti e liberare le tossine dai muscoli rendendoli più elastici.

Benefici dei massaggi

I risultati hanno provato che il massaggio non fa soltanto sentire genericamente meglio, ma può apportare veri e propri benefici a livello fisico. Per esempio, quello svedese, ha aumentato il numero e la percentuale dei linfociti in circolo, ovvero le cellule del sistema immunitario che ci difendono da infezioni e malattie.

L’importanza della professionalità

Quello che conta è scegliere il massaggio più giusto e soprattutto un professionista che sappia come farlo. C’è poco da fare, ma manipolare il corpo non deve essere presa come prassi puramente estetica, perché un tocco sbagliato può davvero dare origine a problematiche importanti.

I massaggi come pratica diffusa

I massaggi sono una scelta ottimale per una grande percentuale di persone, si stima che una su dieci ne abbia fatto almeno uno nel corso degli ultimi 12 mesi. I più diffusi sono quelli drenanti, alle pietre, ayurvedici e al cioccolato, che si è diffuso negli ultimi anni.