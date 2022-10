Dove andare in crociera a Capodanno: 5 destinazioni TOP

Il Capodanno è una delle feste più attese da tutti, dove si lascia alle spalle l’anno vecchio e si va incontro a quello nuovo, e la fatidica domanda che accompagna questa festa è: cosa fare a Capodanno?

Scegliere cosa fare a Capodanno non è mai semplice, ci sono molti pensieri a riguardo: c’è chi preferisce stare a casa e organizzare una cena tra amici, chi sceglie una meta europea, e chi un viaggio oltre Oceano. Perché non scegliere una bella crociera a Capodanno? Ci sono tantissime soluzioni e tipologie di viaggio differenti, tutte però, uniche nel loro genere.

Le navi da crociera, al loro interno, hanno tutto ciò che ogni persona sogna in un viaggio. Offerta culinaria vasta, con tipologie di cibo che spaziano tra un’etnia e l’altra; cene spettacolo e serate a tema. Perfetta per un gruppo di amici, per le coppie e per le famiglie. Al suo interno troverete discoteche, piscine al chiuso e all’aperto, con la possibilità di provare molti trattamenti di bellezza; animazione e attività per i bambini, così da lasciare ai genitori la possibilità di godersi al meglio la vacanza. Diverse tappe lungo il percorso vi permetteranno di visitare luoghi nuovi e magici.

La crociera è sicuramente un’esperienza unica, ideale per accogliere l’arrivo del nuovo anno. Scopriamo insieme le migliori destinazioni per una crociera unica a Capodanno.

Crociera ai Caraibi

Foto Pexels | Asad Photo Maldives

Per un Capodanno all’insegna del relax, del sole e del mare. Tantissimi luoghi e spiagge da visitare, dove il sole e l’allegria fanno da padroni. Un Capodanno sicuramente insolito per un italiano, soprattutto da un punto di vista climatico. Un costume da bagno sarà ciò di cui avrete maggiormente bisogno, ma non vi dimenticate di onorare le serate a tema della crociera con il giusto outfit.

Crociera Italia, Marocco, Spagna e Portogallo

Foto Pexels | Moussa Idrissi

Una crociera che comprende diverse tappe e vi permette di svegliarvi ogni giorno in una nazione diversa. Si parte dall’Italia, per poi spostarsi nel nord Africa e godere dei colori del Marocco, ed infine il calore e l’accoglienza della Spagna e del Portogallo. Eventi memorabili per un Capodanno che vi rimarrà sicuramente nel cuore. Non dimenticate di portare con voi, come da tradizione, l’intimo rosso.

Crociera in Africa

Foto Pexels | Git Stephen Gitau

Scegliere la crociera in Africa vi permetterà di entrare in contatto con una cultura completamente diversa da quella italiana. Un connubio perfetto tra la natura africana e gli eventi cool della crociera. Serate a tema, con un evento dedicato in maniera specifica alla notte di Capodanno. Mettete in valigia tanta voglia di scoprire e differenti capi di abbigliamento, capaci di soddisfare ogni necessità, escursione ed evento.

Crociera Emirati Arabi

Foto Pexels | Nextvoyage

Il Capodanno negli Emirati Arabi è veramente un sogno! Brindare al nuovo anno con lo skyline di Dubai alle spalle sarà un’emozione che vi accompagnerà per sempre. In coppia, in famiglia o con gli amici, gli eventi della crociera renderanno memorabile il vostro Capodanno e sicuramente la location farà la differenza: non ve ne pentirete!

Crociera del Mediterraneo

Foto Pexels | Luciann Photography

Capodanno in Italia, per i più tradizionalisti, che però non vogliono perdere l’opportunità di un Capodanno all’insegna del divertimento della crociera, quella su Mediterraneo è la scelta giusta. L’Italia è, senza alcun dubbio, una delle Nazioni più belle del mondo, tutta da visitare, dalle città più grandi alle più piccine e caratteristiche. Alla scoperta di città meravigliose, con eventi sensazionali ai quali potrete partecipare ogni giorno.