Cosa fare a Capodanno: gli eventi delle capitali europee

È ufficialmente arrivato quel periodo dell’anno in cui, la domanda più gettonata è: cosa facciamo a Capodanno? E di conseguenza, come vestirsi a Capodanno?

Quale occasione migliore Capodanno per concedersi tre giorni di divertimento e svago con le amiche o con il proprio partner? Se avete pensato di non allontanarvi troppo, potreste pensare a Roma come destinazione, altrimenti perché non spostarsi in qualche capitale europea come Praga, Parigi o Vienna?

Il consiglio è quello di affrettarsi a scegliere una meta e di prenotare quanto prima possibile, che sia Capodanno in montagna o in città. Vediamo insieme cosa ci possono offrire le diverse destinazioni che potremo scegliere.

Capodanno a Roma

Foto Shutterstock | Pajor Pawel

Per festeggiare il vostro Capodanno in Italia, vi consigliamo sicuramente la città capitolina. Roma ha un’infinità di locali che si addicono a tutti i gusti. Se vi possiamo consigliare un evento in particolare è il Mega Party al Rome Marriott Park Hotel, l’età media varia tra i 20 e i 35 anni. Si può scegliere tra due pacchetti con prezzi differenti che comprendono diverse cose:

Formula Platinum 210€ a persona che comprende: cenone di Capodanno con bevande illimitate, a seguire serata in discoteca con consumazioni illimitate. È incluso anche il pernottamento in Hotel con la colazione per il 1 dell’anno.

210€ a persona che comprende: cenone di Capodanno con bevande illimitate, a seguire serata in discoteca con consumazioni illimitate. È incluso anche il pernottamento in Hotel con la colazione per il 1 dell’anno. Formula Gold 130€ a persona che comprende: cena con bevande illimitate, serata discoteca con consumazioni illimitate.

Il consiglio è quello di prenotare con largo anticipo, in qualunque locale decideste di andare per il vostro Capodanno romano.

Locali, Capodanno a teatro con artisti di grande spessore, spettacoli e musical; concerti nelle principali piazze romane, e tantissime mostre e musei da visitare. Insomma, il Capodanno a Roma è in grado di soddisfare ogni esigenza.

Capodanno a Praga

Foto Shutterstock | Marti Bug Catcher

Qual è il viaggio di Capodanno giusto per te? Quando si sceglie una meta europea, il consiglio è quello di prenotare con largo anticipo, così da riuscire ad usufruire di diverse offerte, partendo dai voli. Se volete trascorrere il vostro Capodanno a Praga, scopriamo insieme tutti gli eventi imperdibili della città.

Durante la notte del 31 dicembre le principali piazze di Praga sono piene di gente che festeggia l’arrivo del nuovo anno: Piazza San Venceslao e Piazza Stare Mesto, sono le più importanti della città. Le discoteche più grandi e conosciute di Praga: Karlovy lázně, Duplex, ospitano eventi imperdibili per chi vuole passare l’ultima notte dell’anno ballando e divertendosi.

Ci sono tantissimi ristoranti dove trascorrere un perfetto cenone di Capodanno: il Grand Cru Restaurant, il Degustation Boheme Bourgeoise, tutti locali per una notte impeccabile, a partire dalla cena fino ad arrivare al dopocena con musica e festeggiamenti.

La notte di Capodanno a Praga offre anche la possibilità di una meravigliosa crociera sul fiume Moldova: una cena da sogno con vista di tutta la città illuminata per questa notte unica.

Capodanno a Parigi

Foto Shutterstock | Melinda Nagy

La scelta di una meta europea per la notte di Capodanno è sempre difficile, di città bellissime ce ne sono un’infinità, se siete con il vostro partner e siete in cerca di romanticismo, cosa c’è di più bello di un Capodanno sentimentale a Parigi? Cosa fare il 31 dicembre a Parigi? Le possibilità sono diverse, vediamole insieme.

Un appuntamento fisso a Parigi, per la notte di Capodanno, è sugli Champs Elysées, dove sarà possibile trovare musica per tutta la notte. Un’idea romantica, invece, è la cena sul Bateaux Mouches, mini crociera sulla Senna con musica per tutta la durata dell’evento. Un altro evento tipico parigino e il Capodanno al Moulin Rouge, cena spettacolo a tema Bohemienne.

Eventi culturali con musei aperti per tutta la notte del 31 dicembre e per la giornata del 1 gennaio. Scegliere Parigi per Capodanno è un sogno, in grado di accontentare davvero tutti!

Capodanno a Vienna

Foto Shutterstock | omihay

Vienna durante le feste natalizie, Capodanno compreso, è una delle capitali europee più magiche, scegliere quindi di passarci la notte del 31 dicembre è, senza alcun dubbio, un’idea meravigliosa che rimarrà sempre nei vostri cuori.

Se siete amanti dei tempi passati e dei veri sognatori, siete nella città giusta. A Vienna potrete vivere il sogno di partecipare a sfarzose cene e balli principeschi; potrete vivere questa esperienza in tutti gli hotel di lusso della città.

L’evento che rende unica la città di Vienna però è il concerto di Capodanno dell’orchestra Filarmonica, nella sala oro del Musikverein, definita da tutto il mondo il santuario della musica classica viennese.

Locali e feste in piazza rendono il Capodanno a Vienna perfetto anche per i più giovani, che vogliono divertirsi con musica ed eventi imperdibili.