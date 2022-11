Dieta Proteica, la guida definitiva per dimagrire con menu e consigli

I cibi proteici sono la fonte di uno dei tre macronutrienti, le proteine, che ogni dieta sana e bilanciata dovrebbe comprendere. La dieta proteica è uno dei modi per perdere peso rapidamente e prevede un menu abbastanza ricco.

Con la dieta proteica vengono ridotti i carboidrati e si cerca di sfruttare il loro potere saziante. Ma come funziona nel dettaglio?

Scopriamo come funziona la dieta proteica, quali sono i cibi proteici da assumere, quali i benefici e le controindicazioni.

I principi della dieta proteica

Tra i numerosi schemi dimagranti, la dieta proteica sembra essere uno dei più efficaci e dei più diffusi. La famosa dieta Dukan, così come la dieta Plank sono diete iperproteiche, in entrambe infatti vengono consumate principalmente proteine e ridotti gli altri macronutrienti, ossia grassi e carboidrati.

Privilegiare le proteine rispetto agli altri macronutrienti potrebbe permette di ottenere una dieta ipocalorica che aiuta quindi a dimagrire, dal momento che la perdita di peso si verifica quando il dispendio calorico giornaliero è maggiore rispetto alla quantità di calorie introdotte con la dieta.

Una dieta proteica si basa principalmente su carne e pesce ma è possibile variare maggiormente lo schema alimentare introducendo anche delle proteine vegetali.

I cibi proteici

Gli alimenti ricchi di proteine sono principalmente pesce, pollame e carne rossa. Essendo la dieta proteica, e soprattutto quella iperproteica, un regime alimentare sbilanciato, non va protratta a lungo e per quanto riguarda la carne, è consigliabile preferire la carne bianca.

Oltre a queste tre categorie di alimenti, possiamo consumare anche altri cibi ricchi di proteine come:

formaggi magri,

uova,

legumi,

soia e derivati (tofu),

latte e yogurt.

In particolare i cibi proteici più efficaci per dimagrire sono: il petto di pollo, gli albumi, tonno, carne magra, ricotta e lo yogurt.

Dieta proteica: esempio di menu

Il menu della dieta proteica non è rigido ma prevede una diminuzione dei carboidrati.

Il consiglio da portare a casa è quello di essere seguiti da un biologo nutrizionista o da un altro professionista del settore perché una dieta di questo tipo non può essere fatta da chiunque e non deve essere seguita per troppo tempo.

Colazione:

150 grammi di yogurt greco

2 fette biscottate

Spuntino:

1 frutto a piacere

Pranzo:

80 grammi di fesa di tacchino

Verdure grigliate

4 cucchiaini di olio

Cena:

200 grammi di pollo

Contorno di verdura a piacere

4 cucchiaini di olio

Perché mangiare tante proteine potrebbe far dimagrire?

Nel momento in cui andiamo a mangiare stiamo introducendo calorie sotto forma di carboidrati, grassi e proteine.

Questi sono i 3 macronutrienti e una dieta equilibrata ne prevede una giusta dose e ciò consente di mantenerci in salute.

Ma quale è il vantaggio di aumentare le proteine in una dieta ipocalorica?

Le proteine saziano di più perché la loro digestione è più lunga: non inizia, per esempio, direttamente nella bocca come quella dei carboidrati, ma bisogna aspettare che arrivino nello stomaco e che l’ambiente acido di questo organo attivi specifici enzimi che iniziano la digestione delle proteine.

Inoltre, le proteine hanno il più alto potere termogenico tra i macronutrienti, ovvero, il corpo per scomporre e assimilare una proteina impiega più energie rispetto carboidrati e grassi.

Se vado a mangiare meno calorie rispetto quelle che consumo, aumentare le proteine potrebbe essere una strategia vincente per i motivi che vi ho appena descritto.

Le controindicazioni della dieta proteica

La dieta proteica è efficace per dimagrire e perdere i chili in eccesso, tuttavia è sempre consigliabile rivolgersi ad un nutrizionista prima di intraprendere questa dieta dimagrante.

L’assunzione di grandi quantità di proteine, infatti, ha alcune controindicazioni, in particolare può provocare:

ciclo mestruale irregolare;

mal di testa;

stanchezza;

alitosi.

Le controindicazioni della dieta proteica sono una conseguenza dello sbilanciamento dei macronutrienti, è bene quindi non protrarre la dieta proteica troppo a lungo e non deve essere fatta da persone che hanno problemi ai reni e al fegato.