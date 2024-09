Dieci modelli di auto per le lunghe distanze

Prima di completare l’acquisto di un’automobile, sarebbe utile valutare con grande attenzione una lunga serie di fattori, tra cui, ovviamente, le proprie abitudini di guida. C’è una grande differenza fra la guida in città e i lunghi viaggi in autostrada, ma può capitare di trascurare alcuni elementi e di non fare la scelta migliore. Un’altra risorsa che tutti gli automobilisti dovrebbero conoscere sono le piattaforme di ricambi online, siti dedicati alla vendita di parti di veicolo usate di marchi automobilistici famosi che comprendono anche il catalogo ricambi Volvo, Citroen, Skoda e di tutti gli altri brand automotive. La loro popolarità è dovuta anche alla qualità del servizio offerto e alla varietà di scelta. in questo articolo proviamo a fornire qualche …

Benzina o diesel?

Il mondo automotive viaggia sempre più spedito verso cambiamenti epocali. Anche in quest’ottica va letto il progressivo abbandono dei motori diesel, nonostante rimangano le soluzioni tendenzialmente migliori per chi affronta regolarmente lunghi viaggi in automobile. Crescono, comunque, anche le auto ibride: allo stato attuale delle cose, le auto con questo tipo di alimentazione sono più adatte alla guida in città, ma le normative e, di conseguenza, le case automobilistiche di quasi tutto il mondo stanno spingendo sempre più forte in questa direzione, riuscendo a garantire un’efficienza sempre maggiore. Inoltre, con il miglioramento e la maggiore capillarità delle varie infrastrutture di ricarica, la transizione è destinata ad accelerare.

Da BMW a Range Rover

Il nostro elenco comincia da BMW i5, un modello che deriva da Serie 5, a lungo tra le principali scelte di chi doveva trascorrere molte ore al volante. Oggi, con il modello eDrive 40, si possono superare facilmente i 400 chilometri di autonomia e basta mezz’ora per ricaricare l’auto dal 10% all’80%. Quest’auto si distingue anche per il suo comfort di guida, una caratteristica che la accomuna a Skoda Superb, dotata anche di un grande spazio al suo interno. Prima del modello 2024, Skoda Superb vantava già il cruise control adattivo, assistenza per gli angoli ciechi, sensori di rilevazione della fatica e motori piuttosto potenti, sia diesel che benzina. Range Rover si iscrive, inevitabilmente, nell’elenco dei migliori modelli di auto per viaggi lunghi, anche grazie alla sua ottima posizione di guida che garantisce grande visibilità e ai suoi interni davvero confortevoli. A tutto questo si unisce tanta tecnologia in grado di rendere i lunghi viaggi non solo più semplici, ma anche più divertenti.

Auto anche per strade e superfici ostiche

Mercedes Classe E compete con Classe S per quanto concerne questa specifica esigenza, ma se la seconda appare più adatta per chi viaggia sui sedili posteriori, la prima rappresenta la scelta migliore per i conducenti. Tanta tecnologia e tanto comfort, questo modello è disponibile a diesel o benzina. Citroen C5 X, invece, oltre alla sua comodità, vanta anche sospensioni molto efficienti, in grado di attutire notevolmente l’impatto delle buche sulla strada. In generale, si tratta di un’automobile molto silenziosa ed elegante all’interno, con meno garanzie in termini di autonomia per quanto concerne l’ibrido plug-in, ma con ottime risposte dalla versione a benzina. Honda Civic ha dei tratti in comune con CX 5: sebbene sia più piccola e accessibile, la qualità di guida resta molto alta anche su strade particolarmente tortuose, oltre che in autostrada, e l’opzione ibrida autoricaricabile offre ottime prestazioni in termini di consumi e autonomia. Inoltre, la dotazione tecnologica di serie e gli optional convincono anche grazie alla presenza del cruise control adattivo.

Tra modelli storici e novità

Un altro modello che si presta particolarmente ai lunghi viaggi è Model 3 di Tesla, grazie a un’autonomia superiore a 600 chilometri e la facilità di accesso ai supercharger, che consentono una ricarica più facile e veloce. Oltre a essere una delle migliori scelte per quanto concerne i veicoli elettrici in generale, l’aggiornamento a enhanced autopilot consente di utilizzare funzionalità molto avanzate. Volvo XC90, invece, svetta per la sua qualità in termini di sicurezza, oltre a offrire un’esperienza di guida piacevole e rilassante. Pur non essendo particolarmente silenzioso o ammortizzato, questo SUV trova la sua versione migliore nel mild-hybrid B6, anche perché l’ibrido plug-in non eccelle in termini di autonomia.

Passando ai modelli storici e tradizionalmente amati da tutti gli automobilisti, Volkswagen Golf rappresenta un’ottima scelta anche per quanto riguarda i viaggi lunghi: la varietà di motori e configurazioni offre un ampio ventaglio di scelta, ma è il motore 2.0 litri TDI, probabilmente, la scelta migliore. Molto convincenti anche le funzionalità di assistenza alla guida, come il controllo adattivo della velocità e il rilevatore di stanchezza. Infine, l’ultimo modello che ci sentiamo di consigliare agli automobilisti in cerca di buone idee per affrontare viaggi lunghi con una certa regolarità, è Toyota Supra: confortevole e dotata di un sistema di infotainment all’avanguardia, il suo motore rappresenta un ottimo bilanciamento fra prestazione ed efficienza, oltre a fornire buoni risposte in termini di fuel economy.