Toyota Full Electric: il futuro della mobilità sostenibile

L’industria automobilistica è in costante evoluzione e una delle principali tendenze che sta rivoluzionando il settore è l’adozione delle auto elettriche. In questo scenario, Toyota, leader a livello mondiale nel settore dell’automotive, si è dimostrata all’avanguardia nell’integrazione di tecnologie sostenibili nella sua flotta di veicoli. Particolarmente significative a questo proposito le auto elettriche con tecnologia Full Electric, che rappresentano il cuore dell’impegno della casa giapponese per un futuro di mobilità a zero emissioni.

L’approccio di Toyota alla mobilità sostenibile

Per Toyota, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità sono due pilastri fondamentali dell’intera visione aziendale. Già forte del successo dei modelli ibridi, Toyota ha adottato una strategia a tutto tondo per affrontare la sfida dei cambiamenti climatici e ridurre l’impatto ambientale del settore automobilistico. Oltre a sviluppare nuove tecnologie, il marchio giapponese è impegnato nel ridurre l’impronta di carbonio in tutte le fasi della vita dei suoi veicoli, dalla produzione fino allo smaltimento (questo è il senso del Toyota Environmental Challenge 2050, incentrato su sei sfide fra cui quella di ridurre entro il 2050 le emissioni di anidride carbonica dei propri veicoli del 90% rispetto ai livelli registrati nel 2010).

Cosa si intende con tecnologia Full Electric?

Gli automezzi con tecnologia Full Electric (BEV, Battery Electric Vehicle, o EV, Electric Vehicle) sono totalmente elettrici; vale a dire che utilizzano esclusivamente la propulsione elettrica per funzionare, senza alcun motore a combustione interna. In sostanza, i veicoli Full Electric sono dotati di motori elettrici alimentati da batterie.

A differenza dei veicoli ibridi, che combinano sia un motore a combustione interna che uno o più motori elettrici, i veicoli Full Electric non richiedono alcun tipo di carburante (benzina, GPL ecc.) per muoversi. La loro energia, infatti, proviene da batterie di grande capienza che possono essere ricaricate attraverso varie modalità.

La tecnologia Full Electric sta guadagnando sempre più popolarità nel settore automobilistico e nella mobilità in generale grazie ai suoi notevoli vantaggi ambientali. Essendo completamente privi di emissioni di gas di scarico, i veicoli Full Electric contribuiscono a ridurre l’inquinamento dell’aria. Diversamente da alcuni anni fa, oggi le auto con tecnologia Full Electric sono in grado di percorrere lunghe distanze (varie centinaia di chilometri) prima che sia necessario ricaricarle. Attualmente i veicoli Full Electric sono quelli più green in assoluto.

Il segmento Full Electric di Toyota: la gamma PROACE e il SUV Toyota bZ4X

La gamma Toyota PROACE Electric è la risposta di Toyota alle esigenze di una maggiore sostenibilità ambientale anche nel settore dei veicoli commerciali; varie sono le proposte van e passenger pensate per le esigenze lavorative; l’autonomia di ricarica di questi veicoli supera abbondantemente i 300 km. La linea è pensata per soddisfare le esigenze di aziende e professionisti che richiedono un mezzo affidabile, spazioso e versatile per il trasporto di merci e passeggeri. La gamma PROACE offre una vasta gamma di modelli, ognuno progettato per affrontare specifiche esigenze di carico e utilizzo.

Trattando di Full Electric, non si può poi non citare Toyota bZ4X, il primo SUV Toyota 100% elettrico (bZ sta per beyond Zero, oltre lo zero, poiché l’impegno di Toyota va oltre il traguardo delle zero emissioni; la casa giapponese punta infatti a ottenere grandi benefici sia per l’ambiente che per le persone e la società).

Toyota bZ4X è un SUV elegante e potente con un’autonomia di circa 450 km con una sola ricarica; la trazione integrale del SUV Toyota Full Electric permette una guida particolarmente scorrevole e agile, che si confà a qualsiasi percorso. Da sottolineare l’aspetto sicurezza, particolarmente curato grazie alla presenza del Toyota Safety Sense, un sistema tecnologicamente avanzato che si caratterizza per una grande varietà di funzioni che rendono la guida decisamente più sicura.