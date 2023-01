Come risparmiare sulla benzina? Tre consigli salvavita (e tasche)

Il prezzo della benzina è salito alle stelle ma l’esigenza di spostarsi non cambia. L’utilizzo della propria macchina per andare al lavoro o accompagnare i figli a scuola non può essere messo in secondo piano. Quello che si può fare è cercare di risparmiare seguendo dei piccoli ma utili consigli che uniscono praticità e sicurezza, partendo dal banale consiglio di fare rifornimento dove costa meno.

Ecco come risparmiare sulla benzina – Foto Pixabay/ andreas160578

Moderare la velocità

Se la velocità è maggiore, sarà maggiore il regime di rotazione del motore quindi maggiore sarà il consumo.

Guidare con i finestrini chiusi

Il punto di partenza per ogni auto è l’aerodinamica. Quando si progetta un nuovo modello, ogni casa automobilistica, deve tenere in considerazione l’impatto e la resistenza all’aria del frontale ma anche dello scorrimento dei flussi. Un finestrino aperto crea inevitabilmente, soprattutto quando la velocità è più elevata, turbolenze e resistenza. Il consiglio è quello di evitare il finestrino aperto e azionare l’aria condizionata, per sfruttare le leggi dell’aerodinamica e salvaguardare il portafoglio.

Attenzione ai limiti di velocità

La velocità influisce sui consumi. Per esempio, ridurre in autostrada la velocità media di soli 10 km all’ora, passando da 130 a 120 km/h, farà risparmiare circa un litro di carburante ogni 100 chilometri. In questo modo il risparmio sulle lunghe percorrenze sarà significativo.

Non trasportare carichi eccessivi

Maggiore è il carico di un mezzo, più alto sarà il consumo. Il consiglio è quello di evitare di lasciare in auto attrezzature da sport o per il tempo libero che aumentano il peso della vettura. Come ad esempio, smontare il portapacchi e portabiciclette in caso di non utilizzo.

Una corretta manutenzione dell’auto

Fondamentale è l’efficienza sia del motore, ma soprattutto dell’intera vettura. Filtro aria e olio giovano al propulsore, un’elettronica perfettamente funzionante evita inutili dispersioni di energia, un impianto frenante in regola consente frenate dolci e progressive. Efficienza e manutenzione sono un binomio imprescindibile per chi vuole un’auto affidabile e che consuma poco.