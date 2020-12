Demi Lovato ci insegna ad amare le nostre smagliature

Il percorso di accettazione del proprio corpo non è mai facile. Ci sono tante cose su cui, quotidianamente, le donne lavorano. Tra i tanti “difetti”, e forse tra i più difficili da accettare, ci sono le smagliature.

Tra le tante donne che nel 2020 hanno imparato ad accettare un po’ di più il loro corpo c’è anche Demi Lovato. La cantante si è aperta con i suoi follower su Instagram e ha pubblicato una serie di foto nella quale mostra, fieramente, le sue smagliature.

“Credevo sinceramente che la tua guarigione da un disturbo alimentare non potesse essere reale, che tutti fingessero e ci ricadessero di nascosto a porte chiuse” ha scritto Demi nel post.

“Questi sono degli scatti che ho realizzato da sola in quarantena quest’estate, quando volevo festeggiare le mie smagliature invece di vergognarmene” ha continuato.

Demi Lovato ha poi spiegato di aver iniziato a mettere della vernice glitterata sulle sue smagliature per celebrare il suo corpo in ogni sua parte. “Le mie smagliature non se ne vanno, quindi tanto vale buttarci su un po’ di glitter, giusto?”.

E ha concluso il post con un incoraggiamento per tutti i suoi fan: “Lasciate che questo sia anche un promemoria per chi ritiene che accettarsi non sia possibile: in realtà lo è, si può fare e credo in voi! Quest’anno è stata dura… Sii gentile con te stesso”.

Il percorso di accettazione di Demi Lovato

Durante il 2020 Demi Lovato ha più volte condiviso le sua esperienza di recupero. Durante lo show di Ellen DeGeneres, la cantante ha parlato a cuore aperto del suo disturbo alimentare. “Ho lottato duramente con un disturbo alimentare. Poi si è trasformato anche in altre cose. Mi sentivo come se la mia vita fosse controllata da tante altre persone” ha spiegato.

Demi ha poi deciso di riprendere in mano la sua vita e cominciare a prendersi cura di se stessa e del suo corpo seguendo una routine quotidiana. Inoltre, ha celebrato il suo corpo con un servizio fotografico realizzato tramite FaceTime e ha anche rifletto sul suo percorso di recupero legato all’overdose del 2018.

“Quando sono in difficoltà, o sto attraversando un periodo difficile, guardo al futuro per sperare e cambiare la mia prospettiva sulle cose” ha detto la cantante durante un’intervista.

Con il suo post, decisamente luminoso, Demi Lovato lancia un bel messaggio a tutti coloro che lo seguono. Smagliature o no, dobbiamo provare ad amarci quotidianamente e fare sempre del nostro meglio per migliorarci.