Come vincere le smagliature: le creme e gli oli da avere

Con l’avvento dell’ormai sempre crescente concetto di “Body Positivity” (anche) sui social stiamo pian piano imparando ad essere più clementi con noi stessi e, inevitabilmente, con il nostro corpo. Acne, cellulite, adipe e smagliature fanno forse un po’ meno paura o quantomeno scalpore, eppure ciò non corrisponde affatto allo smettere di prendersi cura di sé: se l’approccio sopracitato non è e non deve essere altro che un invito all’amarsi, anche curare il luogo dove abiteremo per sempre è un grande atto d’amore individuale.

Il come prevenire le smagliature, ad esempio, costituisce una vera “croce” comune ad ogni donna: parliamo di vere e proprie cicatrici cutanee la cui causa è da ricercarsi nella frattura delle fibre elastiche contenute nel derma che, sottoposte ad una variazione repentina di volume, culminano in una tensione superficiale.

All’origine di quelle comunemente considerate inestetismi vi è in sostanza una scarsa elasticità della pelle dovuta a diversi fattori, la quale interessa per la maggiore glutei, cosce, seno e ventre. Purtroppo neutralizzarle è impossibile, ma prevenirle e contribuire ad evitare che queste si dilatino ulteriormente è quasi un dovere. Ed ecco quindi svelati i nostri prodotti prediletti a farlo!

Bio-Oil: l’olio (iconico) per la cura della pelle

Foto Instagram @biooilitalia

Oltre agli oli essenziali contro la cellulite, Bio-Oil è senz’altro uno dei prodotti più conosciuti al mondo per fama ed efficacia: esso agisce sì su cicatrici e smagliature, ma la nuova formula unisce natura ed efficacia grazie ad ingredienti totalmente naturali (senza alcuna traccia di paraffina) per prevenire e migliorare ancor meglio l’aspetto delle smagliature.

E, nel caso ve lo steste chiedendo, la risposta è affermativa: si può utilizzare anche durante la gravidanza al fine di attenuare l’aspetto delle cicatrici. Tale miracoloso olio torna inoltre utile anche nei casi di disidratazione, macchie ed invecchiamento cutaneo.

Rilastil: crema emolliente, idratante ed elasticizzante per le smagliature

Foto Instagram @rilastil

Altra preziosa alleata è la crema di Rilastil, pensata specificatamente per attuare un trattamento mirato contro le smagliature (sia bianche che rosse), prevenirle e contrastarle in modo efficace. Grazie alla texture ricca e cremosa questa si presta ad un benefico e prolungato massaggio.



Tutto ciò grazie alla fondamentale presenza di amicoacidi essenziali ed all’azione antiossidante, i quali affievoliscono la visibilità delle smagliature esistenti su addome, fianchi, glutei, cosce, seno e braccia prevenendone e contrastandone la formazione di nuove.

La pelle risulterà poi nutrita in profondità, più elastica e morbida grazie all’olio di crusca di riso. Insomma: l’avete già aggiunta alla vostra wishlist, vero?