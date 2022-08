Come eliminare le smagliature: i consigli degli esperti per prevenirle e curarle

Se volete capire come eliminare le smagliature, siete capitate nel posto giusto, in questo articolo vedremo tutti gli aspetti che incidono su questo inestetismo tanto odiato da noi donne ed esamineremo i differenti metodi per trattarlo.

Le smagliature, un piccolo grande problema di noi donne (ma anche di alcuni uomini) abituate a continui cambiamenti di peso.

Una volta comparse purtroppo è difficile liberarsi di queste piccole cicatrici biancastre che fanno assomigliare la nostra pelle ad una cartina stradale.

Le smagliature si possono attenuare, nascondere o eliminare con l’aiuto della chirurgia estetica. Ma si possono anche prevenire e, come diceva un noto modo di dire, anche in questo caso “prevenire è meglio che curare”.

Perché vengono le smagliature: le cause

Foto di Shutterstock | Yanya

Per poter capire come eliminare le smagliature, dobbiamo prima esaminarne la tipologia affinché i trattamenti che sceglierete siano davvero efficaci.

Esistono tre tipologie di smagliature: quelle viola, rosse e quelle bianche.

Le smagliature rosse sono quelle meno profonde e più facilmente trattabili, in quanto il colore indica un principio di infiammazione del tessuto.

Anche le smagliature viola, rispecchiano una condizione infiammatoria più recente e quindi più facile da trattare ed eliminare.

Infine, le smagliature bianche rappresentano l’ultimo stadio in cui l’inestetismo è più profondo e più difficile da eliminare.

Le cause più comuni della comparsa delle smagliature sono: un improvviso dimagrimento (dovuto magari ad una dieta lampo) o al contrario ad un aumento di peso o di volume repentino, dovuto ad esempio ad una gravidanza, durante la quale sono comunissime le smagliature sul seno, pancia e braccia.

Anche in età puberale e adolescenziale è possibile notare la comparsa di smagliature, in alcune parti del corpo.

La loro comparsa è dovuta in questo caso al fatto che il corpo si modifica crescendo in altezza o larghezza e c’è a possibilità che si creino degli strappi cutanei. Le zone del corpo solitamente colpite dalle smagliature negli adolescenti sono il seno, i fianchi e glutei.

Inoltre tra le cause di comparsa delle smagliature, possiamo riconoscere anche l’utilizzo di corticosteroidi o steroidi anabolizzanti per accrescere la massa muscolare, che tendono ad indebolire l’elasticità cutanea.

Come prevenire la comparsa delle smagliature

Foto di Shutterstock | Visual Intermezzo

Parliamo di prevenzione partendo da un concetto abbastanza semplice: la parola d’ordine è idratare.

Perché una pelle ben idratata è più elastica ed è in grado, di conseguenza, di sopportare meglio le tensioni a cui la si sottopone.

Una volta che si sono create le smagliature è quasi impossibile eliminarle del tutto ed è piuttosto difficile nasconderle con il trucco.

Adottare uno stile di vita più sano, con un’alimentazione equilibrata aiuta a mantenere la pelle sana e forte, tanto da resistere agli stress a cui noi donne spesso la sottoponiamo.

Evitando grassi e zuccheri e mangiando tanta frutta e verdura oltre a prevenire la comparsa di smagliature fa anche bene alla linea.

Molto importante inoltre evitare i repentini cambi di peso, perché l’effetto yo-yo può influire negativamente sull’elasticità della pelle.

L’utilizzo di creme ed unguenti appositamente studiati per le smagliature, insieme ad una routine idratante per la propria pelle può aiutare a prevenirne la comparsa. Ma di questo parleremo a breve.

Come eliminare efficacemente le smagliature: laser, prodotti e rimedi naturali

Foto di Shutterstock | Yanya

La lotta contro le smagliature non passa solo dalla prevenzione, ma anche dalla vera e propria cura.

Esistono tecniche, metodi, accorgimenti e prodotti in grado di contrastare la formazione ed aiutare l’eliminazione di questo fastidioso inestetismo.

Vediamo insieme quali sono i consigli degli esperti!

Curare le smagliature con il laser

Foto di Shutterstock | Olena Domanytska

Tra i metodi più utilizzati per ridurre la visibilità delle smagliature ci sono il Laser Frazionato e il Microneedling.

Il laser Frazionato è strumento non invasivo e indolore, che emette calore provocando la fototermolisi e conseguente micro-necrosi nei tessuti, in questo modo la pelle sana si contrae apportando collagene ed elastina che riparano le lesioni.

Con questo metodo le smagliature si attenuano notevolmente e arrivano addirittura a sparire dopo un ciclo di 4 o 5 sedute.

In alternativa al Laser Frazionato potrete ricorrere al trattamento di Microneedling, che prevede delle micro incisioni sul derma con l’obbiettivo di andare a stimolare efficacemente le cellule addette alla riparazione e rigenerazione, con conseguenza di una maggior produzione di elastina e collagene.

I migliori prodotti da utilizzare per eliminare le smagliature

Foto di Shutterstock | Inside Creative House

Tra i migliori prodotti per il trattamento delle smagliature, troviamo l’Olio Dermatologico Bio Oil, un prodotto specifico per il trattamento di cicatrici e smagliature con una formula ricca di ingredienti naturali, olio di calendula, rosmarino, camomilla, lavanda, che agisce rigenerando e nutrendo la zona cicatrizzata.

Per una funzione di camouflage il Trattamento Correttore di Rilastil, questo contiene principi attivi che aiutano a ridurre l’estensione e la profondità delle smagliature e allo stesso tempo ne maschera la visibilità.

Piuttosto costoso, ma considerato molto efficace lo Strivectin SD, un trattamento intensivo con una vera e propria funzione riducente, diventato molto famoso anche grazie alla sua azione eccezionalmente levigante sulle rughe.

Rimedi naturali per eliminare le smagliature

Foto di Shutterstock | 279photo Studio

Esistono inoltre dei rimedi naturali in grado di contrastare la comparsa delle smagliature. Si sa che per una pelle più bella e sana l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale.

Partendo dall’alimentazione, come abbiamo già anticipato essere molto importante; prediligete alimenti ricchi di vitamina C e betacarotene (agrumi, ananas, spinaci, carote, uova ecc.), ricchi di magnesio (germe di grano, pesce e semi oleosi), e cibi che stimolano la produzione di collagene (come salmone e pomodori ).

Una dieta studiata per apportare benefici alla pelle è molto importante per ottenere dei buoni risultati.

Infine per migliorare l’elasticità dell’epidermide, potete ricorrere all’uso di oli vegetali come quello di cocco, olio di mandorle o quello di germe di grano.

Questi oli, oltre che idratare profondamente la pelle, hanno proprietà rigeneranti, cicatrizzanti ed antinfiammatorie, quindi perfette per eliminare le smagliature.

Infine, per apportare la vitamina C anche dall’esterno, potreste applicare del succo di limone direttamente sulle smagliature. Questo aiuterà il nostro corpo a produrre più collagene,