Coccola la tua pelle: le creme corpo profumate più irresistibili

La pelle può seccarsi a causa di fattori ambientali (in estate sole e salsedine, in inverno freddo e basse temperature che ne riducono l’umidità). Anche fattori fisiologici come l’invecchiamento giocano un ruolo importante: con l’età, la pelle produce meno sebo e tende a trattenere meno acqua, diventando naturalmente più secca e meno elastica. E poi ci sono gli stili di vita e le abitudini alimentari. L’uso di detergenti aggressivi, ad esempio; ma anche non bere acqua a sufficienza e non includere nella dieta i preziosi alimenti antiossidanti. Per una pelle morbida e vellutata, oltre a correggere queste abitudini sbagliate, è essenziale inserire nella skincare routine quotidiana la crema corpo. Un gesto d’amore per la nostra pelle, un piccolo rituale che va oltre la semplice idratazione, specialmente se scegliamo una delle creme corpo profumate.

Applicare una crema corpo idratante profumata dopo il bagno o la doccia significa infatti nutrire e proteggere la pelle, restituendole morbidezza, appagando allo stesso tempo anche l’olfatto. Le loro fragranze avvolgenti ci accompagnano durante la giornata diventando una coccola invisibile, quasi una firma personale. Quale scegliere? Continua a leggere, abbiamo preparato per te una selezione delle migliori creme profumate da provare subito.

Creme corpo profumate, una coccola per la pelle e i sensi

Profumare il corpo è una tradizione antica, nata intorno al 4500 a.C. in Egitto, dove faraoni e regine usavano un prezioso elisir chiamato Kyphi per esaltare la propria seduzione. Questo composto, ottenuto con ingredienti come miele, resina e mirra, richiedeva una lunga preparazione. Oggi, per fortuna, possiamo contare su creme corpo soffici e delicate, formulate per idratare la pelle e profumate con aromi rilassanti o energizzanti: con un solo gesto curano la pelle e appagano i sensi.

Ogni prodotto della nostra selezione offre un’esperienza sensoriale unica. Sia che tu preferisca fragranze floreali, dolci o fresche, queste creme profumate sono ideali per prenderti cura della tua pelle e avvolgere il corpo con note avvolgenti e durature. Non resta quindi che scegliere la fragranza che meglio rappresenta il tuo stile e lasciarti conquistare da queste lussuose coccole quotidiane, per una pelle sempre morbida e profumata.

Creme corpo profumate: Burberry Goddess Body Lotion

Tra le creme corpo profumate c’è Burberry Goddess Body Lotion, una scelta perfetta per chi ama le fragranze gourmand. Questa crema, con una formula vegana e ricca di un trio di vaniglia, offre un’esperienza olfattiva complessa e sofisticata.

La fragranza si apre con una calda infusione di vaniglia dalle sfumature legnose, a cui si aggiunge una dolce e avvolgente Vaniglia Caviar nel cuore, culminando in un’Assoluta di Vaniglia esaltata da fresche note di lavanda. Il packaging, con la sua elegante tonalità rosa e il medaglione dorato, rappresenta il lusso della Maison Burberry. Questa lozione nutre la pelle e la lascia avvolta in una fragranza dolce e persistente, davvero irresistibile.

Narciso Rodriguez All of Me Lozione Corpo

Un’altra delle migliori creme corpo profumate è All of Me Lozione Corpo di Narciso Rodriguez, un inno all’individualità. La texture vellutata di questa crema lascia la pelle incredibilmente morbida e profumata a lungo. La sua fragranza è un’innovativa interpretazione del profumo floreale, unendo la rosa centifolia al geranio bourbon, tipicamente usato nelle fragranze maschili.

Questo abbinamento, arricchito da una base di muschi bianchi dalle note lattiginose, crea un mix raffinato che riveste la pelle con un velo sensuale e avvolgente. Con una formula vegana e ingredienti scelti per offrire una profumazione che dura tutto il giorno, questa crema è perfetta per chi vuole abbracciare la propria unicità con un profumo che si sente come una seconda pelle.

Creme corpo profumate: Carolina Herrera Good Girl

Un rituale di lusso quotidiano: Good Girl Body Cream di Carolina Herrera è una crema ricca e corposa, ma non grassa, che si assorbe rapidamente lasciando la pelle nutrita e incredibilmente morbida. L’iconica fragranza Good Girl è un contrasto perfetto di gelsomino luminoso e cacao intenso, simboleggiando le diverse sfaccettature della femminilità moderna.

La texture setosa è ideale per tutte le tipologie di pelle e lascia un delicato profumo che accompagna tutto il giorno. Una crema corpo perfetta per aggiungere una nota seducente alla propria routine quotidiana, con una fragranza che rappresenta forza e delicatezza in un’unica essenza.

Elizabeth Arden Green Tea Honey Drops Body Cream

La Green Tea Honey Drops Body Cream di Elizabeth Arden, uno dei best seller tra creme corpo profumate, è una crema rinvigorente e rinfrescante ideale per chi ama le fragranze fresche e agrumate. La sua profumazione di tè verde e limone è energizzante, con un mix di note di rabarbaro, menta e bergamotto che donano una freschezza senza tempo.

Creata dal rinomato profumiere Francis Kurkdjian, questa crema avvolge la pelle in un abbraccio di idratazione, arricchita con Honey Drops che donano un’idratazione extra. Perfetta per l’uso quotidiano, lascia la pelle morbida con un sentore che ricorda una fresca serata estiva.

Victoria’s Secret Bare Vanilla Candied crema profumata corpo

La crema profumata corpo Bare Vanilla Candied di Victoria’s Secret è un’opzione dolce e irresistibile per chi ama le fragranze avvolgenti e gourmand. Questa lozione combina note di pesca candita, prugna e caramello ed è ideale per chi ama le fragranze golose, perfetta per essere abbinata alla sua acqua profumata coordinata, per un effetto di lunga durata.

La texture morbida si assorbe facilmente, lasciando la pelle idratata e avvolta in una nuvola di profumo dolce e coinvolgente che accompagna tutto il giorno.

Creme corpo profumate: Erbolario Danza di Fiori

Per chi ama le profumazioni floreali e raffinate, la Danza di Fiori Crema Profumata per il Corpo di Erbolario è una scelta perfetta. Questa crema combina estratti di rosa, viola, peonia, camelia, iris, papavero e fiori di ciliegio, creando un bouquet di profumi sofisticato e romantico.

La sua formula nutriente protegge e idrata la pelle, rendendola soffice e vellutata. Perfetta per l’applicazione dopo la doccia, questa lozione offre un massaggio che nutre a fondo la pelle avvolgendola in una fragranza romantica e rilassante. Ideale per chi cerca un momento di benessere quotidiano, la Danza di Fiori è una crema che unisce bellezza e cura del corpo con un tocco di pura poesia.