3 cose da fare il pomeriggio di Natale

È il 25 dicembre, finalmente il giorno di festa è arrivato, il pranzo è trascorso in serenità e ora la domanda è: cosa da fare il pomeriggio di Natale?

Dopo aver gustato tanti piatti natalizi a pranzo, magari riciclando anche qualcosa che avanzato dal cenone della Vigilia, arriva quel momento del pomeriggio di Natale in cui ci si chiede cosa fare. Premesso che potete impiegare il tempo chiedendo alle persone care che non vedete da tempo di raccontarvi le cose che sono successe loro nell’ultimo anno, potete poi fare diverse attività.

Vediamo qualche esempio qui di seguito, così speriamo di darvi degli spunti per poter scegliere le cose da fare il pomeriggio di Natale in base alle vostre preferenze e alle vostre inclinazioni più profonde.

Cosa fare il pomeriggio di Natale, da sole o in compagnia

Il pomeriggio di Natale può essere un momento perfetto per continuare a celebrare la festività con la famiglia o gli amici. Se volete alcune idee su cosa fare, siamo proprio qui per voi! A parte gli scherzi, noi vi suggeriamo prima di tutto di fare una passeggiata. Con tutto il cibo mangiato in questi giorni di festa non può che farvi bene fare due passi all’aria aperta per smaltire qualche caloria!

Poi se volete divertirvi con il nonno o il nipotino, con i vostri genitori o gli amici invitati, potete giocare a carte. È un modo divertente per trascorrere del tempo insieme e creare ricordi che resteranno sempre nella memoria. Scegliete giochi di carte semplici se giocate con i bambini, come rubamazzo, o più articolati se giocate con gli adulti, come il tresette.

In alternativa potete anche dedicarvi ai giochi tipici e tradizionali di Natale come i più classici giochi da tavolo, in questo modo ci si diverte con semplicità trascorrendo momenti di spensieratezza senza stare a fare troppi calcoli matematici.

Altra attività da svolgere a Natale può essere guardare un film natalizio. Scegliete anche un altro tipo di film, ma evitate generi drammatici o apocalittici! In questo giorno è meglio ricercare l’atmosfera del Natale anche in un classico film natalizio o in una commedia, guardando la quale è possibile mettere tutti di buonumore e scatenare qualche risata.

Infine tra le cose da fare potete sempre occupare il pomeriggio di Natale andando a messa. Informatevi sugli orari del rito liturgico presso la parrocchia più vicina a dove abitate e organizzate la visita in chiesa per assistere alla celebrazione della solenne messa di Natale, un modo per riflettere sul significato profondo di questo giorno speciale.