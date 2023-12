Giochi di Natale tradizionali e originali per trascorrere al meglio le feste

Ecco quali sono i giochi di Natale tradizionali e originali da fare in compagnia per passare momenti spensierati all’insegna del divertimento.

Quando tutta la famiglia è riunita per le festività di fine anno non si può non approfittare del tempo trascorso insieme per dedicarsi ai tipici giochi di Natale tradizionali o moderni ed originali con cui divertirsi e passare dei momenti di serenità.

Qui di seguito scopriamo insieme alcuni dei classici giochi natalizi che si fanno proprio in questo periodo e che vedono partecipare tutti i membri della famiglia, dai più grandi ai più piccoli.

Giochi di Natale per divertirsi in compagnia

Tra le tante cose da fare insieme ci sono anche, ovviamente, i giochi di Natale. Ma quali sono quelli a cui non si può rinunciare e senza i quali non si può dire di aver trascorso davvero un buon Natale? Ce ne sono diversi, dai più classici ai più moderni e originali. Scopriamoli insieme.

Abbiamo già dato diversi suggerimenti su come organizzare una festa di Natale a casa per rendere davvero uno e divertente questo momento dell’anno in cui ci si riunisce con i familiari che magari non si riesce spesso a vedere, e con gli amici.

Tra le attività ci sono, appunto, i giochi, che possono essere tradizionali e classici o moderni e originali. Tra i giochi che non passano mai di moda c’è la tombola, una sorta di bingo in cui chi detiene il tabellone ha l’onere e l’onore di scegliere dei numeri contenuti in un sacchetto. Chi è in possesso della cartella con i numeri chiamati vince i vari premi che sono ambo, terno, quaterna, cinquina e tombola, in base alla quantità di numeri azzeccati.

Un altro classico gioco natalizio è fatto con le carte ed è il Mercante in Fiera, il banditore usa le sue abilità di mercanteggiare vendendo le carte all’asta ai migliori offerenti. Vince chi si è accaparrato le carte corrispondenti ai premi messi in palio. Il bello di questo gioco è che anche i giocatori possono mercanteggiare proponendo la compravendita delle proprie carte.

Altri giochi di Natale tipici sono quelli da tavolo o di società, come Monopoli, Scarabeo, Trivial Pursuit, mentre negli ultimi anni stanno riscuotendo molto successo i giochi di ruolo, in cui tramite le carte si possono interpretare dei personaggi e sfidare gli altri partecipanti calandosi perfettamente nel ruolo, come si stesse recitando a teatro.

E poi ci sono ovviamente anche i giochi di Natale da fare a casa con i bambini, non solo per intrattenerli a dovere, ma anche per tornare voi stessi un po’ bambini e divertirvi con i più piccoli di casa.