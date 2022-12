Il periodo di Natale è un momento speciale per i bambini. Tra le vacanze, gli addobbi, i regali, le cene familiari, la loro routine cambia. Trascorrono più tempo a casa ed è importante trovare delle divertenti attività e giochi da fare in famiglia adatti ai bambini che si possono fare con i genitori durante il periodo natalizio.

Diverse le attività che si possono proporre ai più piccoli. Dai lavoretti alla cucina ai giochi tradizionali e non.

Preparare una ricetta di Natale con i bambini

5 giochi divertenti da fare con i bambini durante le feste di natale – Foto Pinterest/ escogetusfotos.com

Cucinare con i bambini è decisamente un’attività molto bella che rafforza la capacità di lavorare in gruppo. Si può proporre ai bambini di preparare insieme ricette tradizionali, biscotti di Natale, frittelle e tutto ciò che di culinario c’è a tema natalizio.

I bambini possono aiutare a unire e a impastare gli ingredienti, condividendo un momento piacevole, che può diventare una tradizione annuale con i genitori.

Fare lavoretti manuali natalizi

I bambini possono fare dei lavoretti manuali natalizi, un’attività creativa che intrattiene e stimola la loro fantasia e manualità. Per i piccoli le attività manuali sono molto importanti soprattutto se si possono realizzare insieme a mamma e papà.

Non è necessario spendere soldi in materiale per i lavoretti. A volte è sufficiente utilizzare materiale riciclato come rotoli di carta, scatole di cartone, carta usata.

Organizzare giochi di Natale divertenti

È divertente giocare con tutta la famiglia. I giochi di Natale da fare con i bambini per rendere questa stagione davvero speciale sono tanti, dai più tradizionali come tombola, carte, monopoli, mercante in fiera e altri non convenzionali, ma comunque sempre belli e divertenti.

Raccontare storie di Natale ai tuoi figli

Può sembrare un’attività passata di moda, ma leggere dovrebbe essere qualcosa da fare sempre nella vita quotidiana dei nostri figli, ancor più se è Natale. Le storie di Natale infatti ci aiutano a spiegare ai bambini le tradizioni, il significato di questo momento speciale dell’anno, il significato di solidarietà, gentilezza e generosità, valori che dobbiamo infondere nei nostri figli.

Preparare disegni e biglietti di auguri

Realizzare disegni e biglietti di auguri da regalare per Natale sarà un ricordo unico per la persona che lo riceve. Sono sufficienti cartoni rigidi e colorati, adesivi natalizi, fiocchi, glitter o pastelli. Si può piegare a metà il cartone di formato A4 e decorare la sua prima pagina come si vuole. Infine, basta scrivere un pensierino o una poesia, mettere il bigliettino in buste e donarlo alle persone care.