“A Natale puoi”, dicevano su un popolare spot televisivo. Ecco, sì, puoi, ma fino ad un certo punto. Festeggiare, divertirsi, stare in compagnia, tutto lecito e bello. Ma farlo con moderazione e attenzione, seguendo alcune regole e consigli utili per stare bene. Non solo in salute, ma anche in pace verso gli altri. Andiamo a saperne di più.

Ecco 5 consigli su cosa assolutamente NON fare a Natale

5 cose da non fare a Natale – Foto Pixabay/ RitaE

Ci sono delle cose che non si possono e non si devono fare a Natale:

Sfondarsi di cibo : non esagerate con i pasti. Cenoni, pranzoni, merendoni e di nuovo cenoni. Mangiare tanto è bello, appagante, ma alla lunga diventa un pericolo per la salute. Andare troppo oltre con calorie , carboidrati e litri di vino (quindi, alcool) rischia di farvi stare male non solo sul momento, ma anche nel lungo periodo. Inutile appesantire o stravolgere il metabolismo . E se a cena siete pieni , dopo il pranzo infinito del 25, se qualcuno dei parenti durante la cartata di Natale chiede: “Qualcuno mangia?”. Voi continuate a giocare o, al massimo, sbucciatevi un mandarino e tenetevi le bucce per giocare a tombola .

Mandare auguri a ex: quando consultate la rubrica del telefono per mandare il solito giro di messaggi di auguri (soprassedete le catene infinite e, oggettivamente, poco interessanti, meglio delle belle frasi di auguri divertenti e originali), evitate l'invio del pensiero per un ex fidanzato o fidanzata. Oltre che risultare inopportuno, può riaprire vecchie ferite anche se il vostro intento è pacifico. Passate oltre, insomma.

Litigare con i parenti: mangiate responsabilmente, giocate responsabilmente, conversate anche responsabilmente. Il Natale è momento di aggregazione per parenti e amici. Lasciate stare vecchie incomprensioni, accogliete tutti con il sorriso e godetevela. Non litigate, anche se vostro zio o vostro cugino vota diversamente da voi o tifa una squadra non proprio simpatica.

Non lasciare i regali a casa: se trascorrete il Natale a casa di parenti o amici, organizzatevi per tempo e ricordatevi tutti i regali di Natale (che siano regali low cost o regali fai da te). Per non sbagliare, metteteli davanti alla porta di ingresso ore prima. Quando starete per uscire, ve li ritroverete tutti lì. Senza alcuna dimenticanza.

Non arrivare in ritardo a pranzo: la puntualità prima di tutto! Anche se le feste sono fatte anche per riposarsi, non abusate troppo del tempo. Organizzatevi al meglio, così da non arrivare in ritardo al pranzo di Natale.

Insomma, per un Natale senza intoppi è bene seguire questi semplici ma essenziali consigli.