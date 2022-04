Le più belle frasi romantiche per conquistare un uomo

Conquistare un uomo con le parole? Sì, e spesso non c’è niente di meglio di una dedica speciale e dolcissima per fare colpo sulla persona del cuore. Ecco una selezione delle frasi romantiche più belle da regalare, pensieri che sprigionano magia e sentimento pronti ad accendere la passione (anche nei cuori più duri)…

Frasi romantiche per biglietti d’amore: le migliori per conquistare un uomo

Ecco per voi alcune frasi dolcissime, citazioni straordinarie che potrete utilizzare per un bigliettino d’amore in salsa super romantica, prezioso alleato di una grande storia e spesso inaspettata sorpresa per il vostro lui!

I ragazzi che si amano si baciano in piedi…nell’abbagliante chiarezza del loro primo amore (Prevert)

E che cos’è un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t’amo, un segreto detto sulla bocca (Rostand)

Amore è desiderio di conoscenza (Pavese)

Queste frasi si rivelano perfette soprattutto se avete davanti un uomo insicuro da conquistare, capirà immediatamente che fate sul serio!

Le frasi per una dedica d’amore

Se desiderate fare una dedica speciale alla vostra dolce metà (o all’uomo che vorreste conquistare), ecco qualche spunto che non lo lascerà certo indifferente:

Il rumore di un bacio non è forte come quello di un cannone, ma la sua eco dura molto più a lungo (Holmes)

La bellezza non è nel viso, è nella luce del cuore (Gibran)

Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi (Platone)

Ti amo non tanto per ciò che sei, bensì per ciò che io sono quando sono con te (Barret Browning)

Quelle che vi abbiamo proposto sono alcune delle frasi perfette per lui, ma avete pensato che potrebbero diventare ancora più dolci con una nota di colore in più? Provate ad aggiungere un vostro pensiero e vedrete che ne verrà fuori un autentico dono d’amore, oppure optare per dediche in inglese…