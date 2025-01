Vestirsi casual chic è di tendenza per il 2025: i consigli delle fashion addicted

Come vestirsi casual chic? I consigli di stile delle fashion addicted per look alla moda per il nuovo anno!

Tra i look di tendenza lo stile casual chic sembra passare mai di moda, si tratta di uno stile un po’ particolare, confortevole ma anche ricco di eleganza e raffinatezza. Come vestirsi casual chic per andare in ufficio o semplicemente per una passeggiata con le amiche?

Per vestirsi in questo modo basta davvero poco, ecco i consigli delle fashion addicted da seguire per ottenere un perfetto outfit in stile casual chic!

Come vestirsi casual chic, lo stile di tendenza per il nuovo anno

Anche quest’anno andrà di moda vestirsi casual chic, gli abbinamenti sono sempre più facili grazie alle proposte dei brand e le maison di alta moda.

La parola casual fa capire come questo stile possa essere comodo e pratico, nonostante ciò è importante creare il giusto equilibrio e renderlo quanto più chic possibile. Consigliato per l’ufficio, per uscire a fare commissioni o anche per una cena non troppo formale con amici e parenti.

Innanzitutto per ottenere un look casual chic è importante scegliere colori delicati, come ad esempio il beige o l’azzurro per chi desidera osare. Ma come ottenere un outfit che sia casuale ma allo stesso tempo… chic?

Un esempio di look da tutti i giorni è il seguente: jeans dritto o dal taglio sartoriale, camicia azzurra o bianca e un maglione semplice monocolore. Scegli un paio di sneakers di tendenza, dovranno essere chiare. Concludi con un cappotto oversize total black così da creare il giusto contrasto tra i vari colori.

Per la borsa, invece, andranno bene sia le tote bag che le maxi bag da portare anche sotto braccio. Non dimenticare gli occhiali da sole, sempre se l’outfit è da giorno, e un’acconciatura che sia ordinata con un leggero tocco sbarazzino. Ad esempio andrà benissimo un messy bun da fare in ogni occasione!

Da come avrai potuto capire ottenere un look casual chic non è complicato: dovrai mixare capi d’abbigliamento solitamente eleganti, come la camicia, ad un altro capo o accessorio più comodo e pratico da tutti i giorni.

Diverso dallo stile sporty chic, quest’ultimo è sì comodo ed elegante ma prevede l’utilizzo dei pantaloni in tuta e le felpe anche oversize. Quindi per un perfetto stile casual chic dovrai puntare all’eleganza ma allo stesso tempo non dovrai rinunciare alla praticità del look.

Nel tuo guardaroba quindi non dovranno mancare sneakers, t-shirt semplici, camicie da sfruttare in più occasioni, capispalla oversize e maglioni di qualità monocolore o con fantasie leggere.