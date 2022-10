Come risparmiare sulla corrente con queste lampadine

Come fare ad alleggerire la bolletta? Un primo passo può essere fatto attraverso le luci. Scegliere le giuste lampadine, di ultima generazione, permette un risparmio energetico notevole, e di conseguenza consente di alleggerire la bolletta dell’energia.

Oltre ad attuare accorgimenti sull’utilizzo degli elettrodomestici come la lavastoviglie, la lavatrice o il phon, è importante sostituire le vecchie lampadine con lampadine dai modelli nuovi ed ecologici. Senza dubbio, le migliori sono le lampadine a led, che attraverso la loro tecnologia permettono di consumare meno Watt, e quindi di abbassare il prezzo finale che si va a pagare in bolletta: in media sostituire 4 lampadine tradizionali può comportare un risparmio di oltre 50 euro all’anno.

Il risparmio della lampadina a led

Foto Ikea

Il risparmio della tecnologia led è di circa l’ 80% rispetto alle lampade alogene e di circa il 20% rispetto alle fluorescenti. Infatti, questa tipologia di lampadine sta rivoluzionando il mondo dell’illuminazione: rispetto alle altre hanno un ciclo vita maggiore, infatti, durano di più, oltre 50.000 ore e hanno un dispendio energetico minore, in media tra i 3 e gli 11 Watt l’ora.

Anche per quanto riguarda la luminosità, i LED sono decisamente migliori: consentono di illuminare immediatamente alla massima potenza, perchè non devono scaldarsi per emettere la luce ideale. Senza tralasciare l’assenza di sfarfallii della luce, che è da sempre considerato un effetto fastidioso e disturbante per la vista. Il flusso luminoso è più stabile e omogeneo, rispetto alla lampada ad incandescenza. Sul mercato, inoltre, c’è una vasta gamma di colori con luce calda o fredda in base ad ogni esigenza di illuminazione.

Un altro aspetto che favorisce i LED è l’attenzione per l’ambiente. Infatti, queste lampadine contengono polvere di silicio e non gas come le altre lampadine, quindi in caso di non disperdono sostanze nocive.