Il trucco del phon che ti fa risparmiare tantissimi soldi

La questione dell’energia elettrica è un problema che colpisce tutti. Il rincaro ha creato non pochi disagi a moltissime persone. L’utilizzo degli elettrodomestici è senza ombra di dubbio una problematica che in tutte le case viene affrontata. Con l’arrivo della stagione invernale, poi, la questione si fa ancora più importante.

In inverno, infatti, si passa più tempo in casa e di conseguenza il consumo di energia elettrica aumenta. Ma non solo. Si utilizzano maggiormente elettrodomestici che durante l’estate si può evitare di usare, come ad esempio l’asciugatrice.

Il consiglio principale è sicuramente di gestire bene l’uso di energia cercando di risparmiare ed evitare gli sprechi inutili. Quindi, luci spente quando non servono, mettere su off le ciabatte elettriche, spegnere la lucina del televisore. Tanti piccoli accorgimenti che possono aiutare ad evitare un grande aumento di bolletta.

Inoltre, è importante valutare gli elettrodomestici che si hanno. Se non sono di ultima generazione consumano di più, quindi, occorre cercare, compatibilmente con le proprie possibilità economiche, di cambiarli con elettrodomestici di ultima generazione, favorendo in questo modo anche il rispetto dell’ambiente.

Il trucco giusto per il risparmio e la tutela del phon

Foto Pixabay

Nella gestione degli elettrodomestici rientra anche il phon. Come è importante non lasciare ghiacciare il frigo per troppo tempo perchè la formazione di ghiaccio comporta consumi superiori, così occorre fare attenzione al phon.

Quello che in pochissime persone sanno è che il filtro del phon andrebbe pulito frequentemente. Infatti, circa ogni 15 giorni il filtro andrebbe estratto, pulito ed asciugato. Dopo un tot di utilizzo, polvere e capelli che rimangono incastrati nel filtro portano ad un surriscaldamento dell’elettrodomestico, e di conseguenza ad un maggiore consumo di energia. Da non sottovalutare anche la questione salute: il surriscaldamento del phon mette a repentaglio chi lo utilizza, perchè può provocare facilmente un corto circuito con relative conseguenze.