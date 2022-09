Risparmiare sulle bollette: 5 modi per non pagare un salasso

Risparmiare energia non è difficile. Ci sono molte piccole cose che puoi fare per risparmiare elettricità, calore e acqua.

Con questi 5 consigli per la casa, potrai risparmiare un sacco di soldi ed energia e anche proteggere l’ambiente. Scendiamo nei dettagli.

Il primo modo è passare al LED

Foto Unsplash | Riccardo Annandale

Le normali lampadine usano solo il cinque percento della loro energia per produrre luce, il resto del 95 per cento svanisce nel calore inutilizzato!

Ecco perché molti sono passati alle lampade a risparmio energetico che, però, purtroppo, contengono mercurio tossico.

Sarebbe conveniente scegliere a questo punto le lampade a LED. I costi diminuiranno drasticamente; il risparmio energetico per l’illuminazione potrebbe arrivare fino al 90 percento.

Inoltre, con una durata di almeno 20.000 ore, i LED durano più di 20 anni con un tempo medio di illuminazione di 3 ore al giorno. Una normale lampadina dura solo un anno.

Le lampade a LED restano la soluzione migliore per illuminare le proprie case.

Risparmia energia acquistando un frigorifero ad alta efficienza energetica

Foto Unsplash | nrd

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici che consuma di più in assoluto, perché funziona a pieno regime tutto l’anno e quelli vecchiotti consumano molta energia.

Converrebbe cambiare frigorifero e acquistarne uno ad alta efficienza energetica. In questo modo si potrebbero risparmiare circa 500 euro all’anno.

Il terzo consiglio è: lava senza prelavaggio e a carico pieno

Foto Unsplash | PlanetCare

Risparmia energia non utilizzando il prelavaggio in lavatrice e accendendola solo quando è a pieno carico (stessa cosa dovresti fare con la lavastoviglie).

Le lavatrici di oggi sono potenti che non è necessario un prelavaggio.

Alcune lavatrici hanno anche un programma di lavaggio breve, che è ottimo per capi poco sporchi. Questo è un altro vantaggio per il tuo bilancio energetico!

Il quarto modo è stendere i panni senza usare l’asciugatrice

Foto Unsplash | Samuel C.

Che sia in giardino, sul balcone o in lavanderia, è sempre più efficiente dal punto di vista energetico asciugare il bucato all’aria aperta che in un’asciugatrice.

Questo elettrodomestico è in grado di emettere fino a 385 chilogrammi di CO2 nel corso di un anno. Se non la utilizziamo possiamo risparmiare sino a 200 euro all’anno.

Se non puoi fare a meno di un’asciugatrice, comprane una a condensazione che consuma la metà dell’energia elettrica delle altre asciugatrici.

Il quinto e ultimo consiglio è spegnere tutti gli stand by

Foto Unsplash | Loewe Technology

C’è un punto luminoso permanente sulla tua TV, monitor o lettore DVD? L’alimentatore della tua lampada da soffitto è caldo o ronza, anche quando la luce non è accesa? Non riesci a trovare l’interruttore di spegnimento giusto sulla macchina per caffè espresso?

Vuol dire che questi dispositivi consumano elettricità 24 ore su 24 . Impara a spegnere tutti i dispositivi in stand by, potrai risparmiare sino a 150 euro all’anno.