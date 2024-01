Come pulire la cucina in modo naturale? Ecco alcuni preziosi e semplici consigli per pulirla con successo, seguendo la nostra utile guida.

Siete alla ricerca di informazioni per poter pulire la cucina di casa vostra in modo naturale con successo? Che sia in legno, laccata o in laminato, non importa.

Come fare un’ottima pulizia della cucina senza ricorrere ai prodotti chimici in vendita, che risultano essere costosi e dannosi per la nostra salute e l’ambiente che ci circonda?

Esistono alcuni piccoli accorgimenti e trucchi che possono esserci di aiuto in questo senso. Ecco, quindi, alcuni preziosi e semplici consigli per pulire la cucina in modo naturale e con successo. Vi basta seguire la nostra utile guida.

Pulire il piano cottura e la cappa e il lavandino

Pulire la cucina può essere noioso, ma con metodo è un’operazione più semplice da svolgere. Cosa e come fare, quindi? Come prima cosa, pulite il piano cottura – griglia fornelli e manopole comprese – con acqua tiepida, del bicarbonato di sodio ed una spugna.

Per quanto riguarda la cappa, ricorrete, invece, ad un panno inumidito con acqua e del sapone di Marsiglia, facendo bene attenzione a rimuovere la schiuma con un panno umido e, poi, con uno asciutto. Non trascurate, inoltre, i filtri della cappa che potrete immergere in acqua tiepida e sapone.

Pulire lavandino, piano di lavoro e pavimento della cucina in modo naturale

Come pulire il lavandino? Il lavandino andrà igienizzato utilizzando un panno inumidito con aceto bianco ed acqua, ci sono anche modi per sturare il lavandino in modo naturale. La cucina e tutte le parti che si usano vanno puliti, in ogni caso, giornalmente e dopo aver finito di cucinare.

Per quanto riguarda la pulizia dei mobili, utilizzate un panno umido con del sapone di Marsiglia.

Lavate le superfici di lavoro ed i taglieri, disinfettando tutto con una soluzione realizzata in casa con acqua e succo di limone. Per rendere più leggera la pulizia, ascoltate della musica mentre lo fate ed il tempo passerà più velocemente.

Infine, spazzate il pavimento e passate lo straccio per, poi, rimettere tutti gli oggetti al loro posto.

Come pulire il forno e il frigo in modo naturale

Vediamo come pulire il forno in modo naturale. Potete rimettere a nuovo pulendolo con limone, aceto e sale grosso – proprio come abbiamo scritto in precedenza – o preparando una soluzione con 30 grammi di sale, 100 grammi di bicarbonato e 60 millilitri di acqua. Questo procedimento andrebbe eseguito minimo ogni 2 mesi circa.

Anche il frigo andrà pulito seguendo la nostra precedente guida su come pulire il frigorifero con rimedi naturali. Mentre per il freezer potrete usare – dopo aver staccato la spina e rimosso i cibi – una soluzione realizzata con 250 millilitri di acqua ed un cucchiaino di aceto bianco da versare in un flacone spray o su un panno morbido.

Il cambio delle spugne e degli stracci

Infine per pulire la cucina in modo naturale non dimenticate di cambiare spesso stracci, spugne e quant’altro per evitare il prolificare di batteri. Se, invece, la spugna è ancora nuova fatela asciugare sempre perfettamente tra un uso e l’altro.