Uno degli elettrodomestici decisamente fondamentali della casa è il frigorifero, che richiede delle attenzioni sia nella scelta del frigo stesso che delle cure particolari, soprattutto per quanto riguarda la sua pulizia.

Per pulire il frigorifero si può optare per dei rimedi del tutto naturali, efficaci, ecologici e sicuri, evitando quindi i prodotti chimici, altamente dannosi per la salute e per l’ambiente.

La pulizia del frigorifero si fa in due step: l’esterno e l’interno. Per entrambe le situazioni ci sono dei consigli da seguire.

Come pulire il frigorifero: rimedi facili e veloci – Foto Pinterest/ Leitv

Pulire il frigorifero: pulizia esterna

Il frigo è un elettrodomestico prezioso, perché permette di conservare cibi a lungo. E’ tanto prezioso quanto delicato: sporco ed incrostazioni possono comprometterne il giusto funzionamento.

La pulizia esterna di questo elettrodomestico è la più semplice: serve pulire gli sportelli ed i lati del frigorifero, utilizzando un panno antistatico per eliminare la polvere ed una spugnetta leggermente imbevuta di acqua e bicarbonato con qualche goccia di aceto bianco per le macchie più difficili.

Ogni tanto è bene anche pulire la parte posteriore del frigo cercando di rimuovere la polvere in eccesso con un panno in microfibra: infatti, la polvere non permette all’elettrodomestico di funzionare bene e ne aumenta il consumo energetico.

Pulire il frigorifero: pulizia interna

La prima cosa da fare è svuotare il frigorifero, poi si passa un panno antistatico su tutti gli scaffali per catturare la polvere. Successivamente, si passa a lavare gli scaffali ed i vari scomparti preparando un detersivo fai da te composto da una soluzione di acqua, aceto e bicarbonato da passare con un panno imbevuto, facendo attenzione a non fare entrare le componenti elettriche in contatto con l’acqua.

I cassetti estraibili, invece, si immergono direttamente in ammollo nella soluzione per circa 30 minuti, poi si asciugano.

Infine, per mantenere l’odore di fresco e pulito ed evitare il ripresentarsi di cattivi odori, è importante, oltre a chiudere accuratamente tutti gli alimenti in contenitori, inserire mezzo limone in uno dei compartimenti disponibili.