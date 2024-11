Come sturare il lavandino in modo naturale

Che sia del bagno o della cucina, è utile sapere come sturare un lavandino intasato in maniera ecologica per la salute e l’ambiente.

Sturare il lavello in modo naturale? Che sia del bagno o della cucina, è utile sapere come sgorgare un lavandino intasato e gli scarichi della casa in generale, senza utilizzare prodotti chimici dannosi per la salute, per l’ambiente e per la nostra stessa abitazione.

I rimedi sostitutivi da poter utilizzare sono diversi, tutti efficaci e vi consentiranno anche di risparmiare, evitando di acquistare i classici prodotti in commercio. Ecco, quindi, alcuni preziosi e semplici consigli per sturare il lavandino in modo naturale.

Come sturare un lavandino molto otturato con sale grosso, bicarbonato e acqua bollente

Come sturare un lavandino molto otturato? Utilizzando alcuni di questi rimedi casalinghi – spesso utilizzati anche per pulire i lavelli o la casa – probabilmente potrete evitare di chiamare l’idraulico, risparmierete e resterete soddisfatti liberando l’ingorgo. Sale grosso e bicarbonato di sodio sono una prima alternativa semplice a cui poter ricorrere. Come?

Basterà, infatti, versare 4 cucchiai di sale grosso e 4 cucchiai di bicarbonato, prima di versare una pentola di acqua bollente nella zona da liberare. L’acqua calda può essere una soluzione a cui poter ricorrere, anche semplicemente insieme a uno sturalavandini, se non avete ingredienti in casa. Versatela poco alla volta e aiutatevi, se necessario, con del fil di ferro per liberare il lavandino.

Come sturare il lavandino con bicarbonato e aceto

Potete cercare di sturare il lavandino anche con bicarbonato e aceto. Come? A questi due preziosi ingredienti – che praticamente tutti abbiamo in casa – potete aggiungere dell’acido citrico e, ancora una volta, dell’acqua bollente. Insieme, infatti, creano una reazione chimica che tende a sbloccare le otturazioni nelle tubature.

Versateli insieme nelle tubature e fate agire per qualche ora il tutto. Meglio se lasciate ad agire per tutta la notte.

Come sturare il lavandino con la Coca-Cola senza bicarbonato

Non tutti, forse, lo sanno ma è possibile sturare il lavandino con la Coca-Cola senza bicarbonato. Il consiglio, però, è di evitare soluzioni come questa. Le bibite gassate e simili, infatti, sono corrosive e liberano gli scarichi intasati per questo motivo risultando, però, un pericolo per le tubature se usate a lungo andare.

Se avete il lavandino intasato, ricordate di gettare via i prodotti chimici di turno, perché sono altamente inquinanti per il terreno e per le falde acquifere. Sfruttate piuttosto – come detto – uno dei rimedi alternativi, economici ed ecologici, che potrebbero fare al caso vostro, risolvendo il problema con un po’ pazienza, ma efficacemente e senza conseguenze per la salute e per l’ambiente.

Come sturare il lavandino della cucina in modo naturale

Infine, come sturare il lavandino della cucina in modo naturale? Una ricetta fai-da-te utile per sturare i lavandini? Sale grosso, aceto e acqua calda sono un mix eccellente ed ecologico per liberare gli scarichi. Come?

Riscaldate circa 500 millilitri di aceto e un litro d’acqua a parte, dove verserete 5 cucchiai di sale grosso da mescolare. Per concludere, poi versate prima l’aceto e, successivamente, l’acqua salata. Il gioco sarà fatto!