Come pulire i fornelli per farli tornare come nuovi: i rimedi naturali per una pulizia perfetta

I fornelli sono, ovviamente, tra gli elettrodomestici che ci troviamo a usare in modo quotidiano e che, troppo spesso, tendiamo a trascurare. Per questo motivo, è facile che si accumulino grasso, cibo, schizzi e sporcizia. Fortunatamente, non servono sempre prodotti chimici aggressivi per farli ritornare come se fossero nuovi. Ci sono, infatti, dei rimedi naturali che possono rivelarsi efficaci.

La pulizia della casa è estremamente importante per ovvie ragioni: l’igiene delle varie stanze e degli oggetti di casa è indispensabile per la salute di chi vi abita e anche per garantirne una maggiore durata. La cucina fa parte degli ambienti da non trascurare assolutamente: anzi, è uno di quelli che richiede maggiore attenzione, dato che è uno spazio dedicato al cibo, in cui si mangia, si conservano gli alimenti e si cucina, utilizzando – tra le altre cose – i fornelli. Come fare, quindi? Scopriamo come pulire i fornelli per farli tornare come nuovi e i rimedi naturali per una pulizia perfetta.

Come pulire i fornelli del gas incrostati con aceto e bicarbonato

I fornelli vanno smontati e puliti a fondo, ogni tre mesi circa: oltre ai fattori salute, pulizia e durata, è un’operazione che riguarda anche la sicurezza, in quanto un loro cattivo funzionamento potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Come fare, quindi? Prima di tutto, occorre rimuovere le parti estraibili del piano cottura per pulire il tutto con una spugna. Potete utilizzare uno dei tanti rimedi naturali disponibili per il lavaggio dei fornelli, ovvero l’aceto: preparate una soluzione composta da due cucchiai di aceto per ogni bicchiere di acqua da utilizzare con una spugna da sfregare, delicatamente, sulla superficie. Da specificare che anche la sola acqua calda è un ottimo metodo per sciogliere lo sporco e rimuovere le incrostazioni con facilità.

Il bicarbonato di sodio – come spesso accade nelle faccende domestiche – è un altro ottimo alleato: potete usarlo per pulire la griglia del fornello – se scomponibile, potrete lavarla insieme ai normali utensili, a mano o in lavastoviglie – nella quantità di due cucchiai di bicarbonato per ogni bicchiere di acqua bollente con una spugna leggermente abrasiva. Per pulire meglio anche i fori dei fornelli, potete aiutarvi con uno stuzzicadenti o un pennello, ma evitate oggetti in metallo che potrebbero danneggiarli: i forellini vanno, infatti, puliti attentamente, in quanto – attraverso loro – passa il gas, per cui devono restare sempre liberi per evitare rischi.

Come pulire i bruciatori in ghisa e i fornelli in alluminio con sale, sapone di Marsiglia e limone

Allo scopo, potrebbe essere utile ricorrere a una spugna imbevuta di acqua e sale: la maggior parte della sporcizia e delle incrostazioni verranno, così, rimosse. Per pulire i bruciatori in ghisa e i fornelli in alluminio, inoltre, si può ricorrere anche a del sapone di Marsiglia con acqua calda. È possibile immergerli in una soluzione per circa mezz’ora, in modo tale che grasso e residui di cibo di sciolgano. In seguito, sciacquate abbondantemente con acqua.

I fornelli possono anche essere puliti strofinando mezzo limone cosparso di sale fino. Infine, ricordate di pulire dopo che si è cucinato e sporcato il piano di cottura – sarà più facile rimuovere lo sporco subito – e di prevenire la formazione di ruggine, asciugando tutto attentamente e accendendo dopo la pulizia i fornelli per un minuto, in modo tale da verificarne il corretto funzionamento e l’eliminazione di tracce di umidità. Scoprite anche come pulire le fughe delle mattonelle e come pulire il forno con prodotti naturali.