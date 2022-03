Come organizzare un perfetto picnic di Pasquetta

Cosa c’è di più divertente di un bel picnic di Pasquetta? Il lunedì dell’Angelo, è tradizionalmente la giornata “eletta” all’organizzazione di gite fuori porta e piccoli spostamenti logistici, che vengono coronati proprio dal classico pranzo al sacco.

Occasione speciale per tutta la famiglia, per amici e parenti, per grandi e per piccini, di trascorrere del tempo di qualità insieme, all’insegna del puro divertimento e relax.

Tempo permettendo, naturalmente, che spesso e volentieri, in primavera, di dimostra un po’ birichino…

Sarà così anche quest’anno? Non lo sappiamo, ma se anche fosse, se pure le condizioni atmosferiche fossero variabili, questo non deve scoraggiarci troppo, si può organizzare comunque un picnic di Pasquetta divertente, vediamo come.

Con questi piccoli suggerimenti, state sicuri che passerete una giornata di Pasquetta indimenticabile, all’insegna del divertimento in ottima compagnia.

Picnic di Pasquetta: dove andare

Foto di Shutterstock | ivanko80

La location è fondamentale. Diciamo che, in linea di massima, non è il caso di puntare su una meta troppo lontana, per quanto suggestiva possa essere, specialmente se non abbiamo previsto un pernottamento.

Infatti si sa che durante le festività pasquali, il traffico su strade statali e autostrade si moltiplica, perciò per evitare imbottigliamenti e ingorghi, optate per località non troppo lontane e facilmente raggiungibili da diverse strade.

Sono tante le idee per rendere perfetto il picnic di Pasqua. Vediamo adesso le differenti location tra cui scegliere per trascorrere la Pasquetta.

Pasquetta al mare

Foto di Shutterstock | polinaloves

Se siete amanti del mare e il tempo lo permette, passare una bella giornata in spiaggia con gli amici si rivelerà divertente e rilassante.

Se il clima è mite potrete sdraiarvi al sole e rilassarvi cullati dal rumore delle onde, oppure per i più sportivi, perché non organizzare una fantastica partita di beach volley?

Quando si organizzano gite al mare assolutamente non può mancare una chitarra. Se ne avete una e sapete strimpellarla, potrete mettervi a cantare tutti insieme.

Pasquetta in montagna

Foto di Shutterstock | Elena Mathias

Organizzare un picnic di Pasquetta in montagna può essere un’idea fantastica. I paesaggi di montagna in primavera sono calmi e rilassanti.

In più, spesso in montagna si trovano parchi attrezzati per organizzare barbeque immersi nella natura. Un’esperienza divertente per grandi e piccini. Mentre gli adulti penseranno alla grigliata i bambini potranno scorrazzare liberi nella natura.

Se invece amate le escursioni potreste mettervi in marcia e fare un pò di trekking per cercare il posto perfetto in cui fermarsi a mangiare.

Pasquetta al lago

Foto di Shutterstock | Alla Relian

Se invece pensate che fare un bel picnic in riva ad un lago sia la perfetta cornice per la vostra giornata, basterà cercarne uno che non sia troppo distante e, una volta trovato non dovrete far altro che divertirvi.

Alcuni laghi permettono di affittare barchette, pedalò o canoe, potrebbe essere un’ottimo modo per godersi a fondo l’atmosfera naturalistica del lago.

Se scegliete una cornice naturalistica, fate attenzione che sia abbastanza attrezzata, ovvero che preveda dei bagni, dei punti ristoro e, magari delle aree coperte (da tettoie o pergolati) per ripararvi in caso di pioggia improvvisa. Sono davvero moltissime le mete italiane per trascorrere la Pasqua.

Picnic di Pasquetta: cosa portare

Foto di Shutterstock | MilanMarkovic78

L’equipaggiamento per una perfetta gita di Pasquetta, prevede il minimo indispensabile, ma che sia funzionale per ciò che avete in mente di fare.

Dall’abbigliamento agli accessori e gli strumenti che vi serviranno per trascorrere il tempo o mangiare, nulla può essere lasciato al caso, perciò ecco dei suggerimenti per avere tutto sotto controllo.

Abbigliamento

Se avete programmato una camminata tra i boschi o un trekking, abbigliatevi di conseguenza, con scarpe adatte alle escursioni, indumenti sportivi che non vi “stressino” in alcun modo, possibilmente a strati.

Se il clima fosse “ballerino”, portate con voi una felpa e una giacca a vento, ma sotto indossate una pratica T-shirt di cotone, e non scordate l’ombrello!

Scegliete con cura l’abbigliamento dei bambini, non copriteli troppo ma portate con voi sempre un cambio e occhio a non sacrificare la praticità con l’estetica.

Giochi

Non dimenticate di portare qualche gioco per passare il tempo. Un pallone, una bicicletta o dei giochi di società. I bambini non si annoieranno e i grandi potranno rilassarsi. Le attività da fare per divertirsi a Pasquetta di sicuro non mancano.

Infine mappe, cartine, numeri di telefono utili, sono altrettanti strumenti che non possono mai mancare quando si organizza una gita, e naturalmente, la macchina fotografica per immortalare l’evento!

Picnic di Pasquetta: cibi e bevande

Foto di Shutterstock | Stockcreation

Il cibo, croce e delizia del picnic di Pasquetta! Il nostro consiglio è quello di non complicarvi troppo la vita con piatti elaborati, teglie e tegliette con timballi di pasta o carni arrostite e quant’altro.

Optate per piatti semplici, freschi, che piacciano a tutti e che non siano troppo pesanti, specialmente se prevedete ulteriori escursioni dopo pranzo.

Cosa mangiare

Via libera alle insalate di pasta fredda e di riso, con tante verdurine di stagione, alle classiche torte salate, come la torta Pasqualina, assolutamente perfetta per l’occasione, qualche frittata con le erbette.

Se optate per un pranzo in strutture attrezzate dove si possa cucinare, potete anche realizzare un ottimo barbecue. Anche in questo caso, però, portatevi dietro carne o pesce facile e veloce da preparare, oltre a tutto l’occorrente per il fuoco.

Ad esempio degli spiedini già pronti, braciole e bistecche, così come tranci di pesce spada o di tonno, se amate il pesce, sono sicuramente l’ideale da grigliare velocemente al momento.

Non dimenticate della buona frutta di stagione (se le trovate, anche le fragole, già lavate e sistemate nei contenitori di plastica), così come della verdura cruda (pomodori, cetrioli, finocchi, eccetera), lavati e porzionati, saranno assolutamente graditi.

Cosa bere

Le bevande saranno soprattutto acqua e succhi di frutta per i bimbi, mentre gli adulti potranno godersi una birra o, perché no, una bottiglia di vino. Nel caso in cui ci fossero degli adolescenti, non potranno mancare coca cola e aranciata.

Non dimenticate, infine, di portare con voi piatti, bicchieri, posate usa e getta e qualche busta per raccogliere l’eventuale spazzatura.

Infine, borse frigo e ghiaccio secco manterranno le vostre pietanze in perfette condizioni fino al momento di essere gustate. Et voilà, il vostro picnic di Pasquetta sarà memorabile!