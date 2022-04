Cosa fare a Pasquetta: tante idee per divertirsi

Foto Pixabay | aucebb

Avete già deciso cosa fare a Pasquetta? Tempo permettendo, il lunedì dell’Angelo è un giorno perfetto da trascorrere all’aperto, sia praticando qualche piacevole attività sia festeggiando con qualche grigliata o un pic-nic in compagnia. E se fuori piove, non scoraggiatevi: ci sono delle ottime alternative per passare una festività divertente al chiuso (anche a casa)…

Cosa fare a Pasquetta: le migliori idee

Le idee per Pasquetta non mancano e…

… non solo all’aperto!

Pasquetta al lago, al mare o in campagna

La Pasquetta è l’occasione ideale per una gita fuori porta, al lago o al mare, oppure in campagna. Ogni posto fuori casa è buono per godere dei primi tiepidi raggi di sole come dolce assaggio di primavera, ed è il giorno perfetto per divertisti in famiglia, con i propri bambini o con gli amici di sempre!

Pasquetta in bicicletta, che passione!

Una delle idee per Pasquetta, se il tempo è bello, è un’escursione in bicicletta lungo i sentieri di campagna, in questo periodo ricoperti di una veste multicolore in salsa primaverile. Sarà bello pedalare in compagnia, prevedendo qualche sosta gastronomica per gustare qualche delizia fuori casa. Meglio scegliere in anticipo l’itinerario, consultando anche le guide dedicate al mondo del cicloturismo: in questo modo non perderete tempo prezioso e troverete subito mete favolose da visitare…

Pasquetta al parco o il classico picnic

Pasquetta è il giorno perfetto per andare alla scoperta dei più bei parchi nazionali. Anche la vostra regione certamente ne possiede qualcuno e non c’è migliore occasione per visitarlo! A seconda della location scelta, sono previste solitamente anche gite in barca, pedalate di gruppo, osservazioni di flora e fauna locali e tantissime altre attività per tutta la famiglia!

Pasquetta col maltempo? Ristorante o museo sono due ottime idee

In caso di maltempo, non scoraggiatevi! Ci sono tante alternative davvero interessanti per declinare la Pasquetta quando fuori fa troppo freddo o piove. Potete organizzare un bel pranzo al ristorante, scegliere un ittiturismo o un agriturismo se amate gustare delizie di mare o di terra, ma non è tutto. Avete mai pensato di fare un tour tra i musei che fanno parte del nostro patrimonio artistico? Probabilmente non servirà spingersi troppo lontano per godere di meravigliose sorprese dell’arte e dell’archeologia…

Casa dolce casa per festeggiare la Pasquetta

E se proprio non volete lasciare il calduccio rilassante e rigenerante della vostra intimità domestica, Pasquetta a casa è ciò che fa per voi! Potete preparare un pranzo o una cena in famiglia o con gli amici, divertendovi a sperimentare ricette e a creare piatti golosi per stupire gli ospiti. C’è una cosa che non deve mai mancare: un bel divano morbido e tanti giochi di società per vivere una vera festa tra coccole e risate!