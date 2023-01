Come indossare una sciarpa: 3 modi per essere cool

Nell’outfit ideale della stagione invernale non può assolutamente mancare la sciarpa, meglio se maxi, che infatti è tra i 10 accessori invernali che una donna dovrebbe sempre avere. Ci protegge dalle basse temperature e si può abbinare a un cappotto, un giubbino puffer e un piumino, oltre che a beanie e cappelli eleganti: tutto dipende da che tipo di look vogliamo ottenere, se chic e sofisticato o casual every day.

3 modi per indossare la sciarpa

Anche quest’anno tornano in voga le sciarpe oversize! Morbidissime, colorate o nelle nuance neutre, sicuramente appariscenti e molto molto lunghe. È proprio sulla lunghezza che si gioca il look: vediamo allora 3 modi per indossare la sciarpa in inverno ed essere cool!

Come indossare una sciarpa grande di lana

In tutte le passerelle hanno spopolato le maxi sciarpe extra volume di lana che grazie alla loro caratteristica altamente scenografica, diventano un elemento imprescindibile. Che siano a righe o in nuance luminose, super colorate o nere come l’umore di un lunedì mattina, c’è solo una cosa che conta: l’ampiezza.

Foto Instagram | Come indossare una sciarpa look da copiare

Le sciarpone di lana si sposano alla perfezione con look urban o casual, magari con un giubbino corto super imbottito e un cappello in pendant, ma possono essere declinate anche in versione elegante sopra un abito see through con cappuccio.

Sciarpa e cappotto: la combo perfetta

Quest’anno i cappotti sono i capispalla che preferiamo nel modo più assoluto, ma quando le temperature si abbassano e non vogliamo rinunciare allo stile c’è solo una cosa da fare: indossare una sciarpa pesante!

Foto Instagram | Caroline Daur

Dalle influencer ci arrivano infiniti consigli per outfit sempre al top: c’è chi la preferisce a completamento di un look total white e chi, al contrario, la rende la vera protagonista. Griffate, ampie o minimal, le sciarpe stanno benissimo su ogni tipo di cappotto e danno un tocco glamour niente male.

Punta ai tessuti luxury per essere esuberante e raffinata

Prendiamo ispirazione dalle dive d’altri tempi, ma anche dalle loro controparti maschili, per creare look genderless e incredibilmente chic con una sciarpa. Come fare? È presto detto! Prima di tutto scegliamo un modello caldo ma non ingombrante, preferibilmente in cashmere o in pelliccia sintetica à la Marilyn Monroe.

Dopo di che non ci resta che abbinarla a capi che richiamino gli anni più glamour della moda, raffinati e delicati: giacche in tweed, pantaloni in velluto morbido e sensuale, tacchi a spillo. Et voilà, lo stile old money è reso ancora più cool proprio grazie alla nostra sciarpa!