Consigli utili per far durare i tuoi vestiti più a lungo

Sostenibilità non significa soltanto acquistare vestiti in maniera consapevole, ma anche saper sfruttare il più a lungo possibile i propri capi, indossarli per più stagioni e aggiustarli nel momento in cui ci fosse un difetto.

Soprattutto nel fast fashion, tessuti e cuciture tendono essere di qualità inferiore, quindi bisogna prestare ancora più attenzione a come li trattiamo per far sì che non siano letteralmente da buttare dopo neanche 6 mesi.

Anche in un’ottica di eliminazione del superfluo nonché di risparmio, saper mantenere più a lungo i propri vestiti e ormai di importanza vitale per il nostro stile di vita come per le nostre finanze. Ecco allora alcuni consigli pratici per mantenerli belli nel tempo.

Leggi anche Jeans sostenibili e green da conoscere per la salute del nostro Pianeta!

Evitare il poliestere

Ci sono tessuti sintetici di varia qualità e talvolta non possiamo farne a meno, come per esempio nel caso di indumenti tecnici, ma il poliestere è tendenzialmente scadente nonché dannoso: crea microfibre e si sfalda ad ogni lavaggio, inquinando le acque.

Meglio acquistare vestiti in questo materiale che non vanno lavati spesso, come per esempio un capospalla, al quale basta essere spazzolato o pulito nelle zone di cui ha bisogno.

Lavare quanto e nel modo giusto

Innanzitutto, i vestiti non vanno lavati troppo spesso: acqua, detersivo e il movimento della lavatrice ne accorciano inevitabilmente a vita: quando possibile, meglio pulire il localmente con spugne umide e spazzole. Se invece dobbiamo usare la lavatrice, seguiamo questi accorgimenti: rovesciare i capi scuri in modo che i tessuti non sfreghino, chiudere bene tutte le cerniere, scegliere sempre il lavaggio più delicato, preferire il lavaggio a mano quando possibile, soprattutto per i capi delicati.

Anche l’asciugatrice ha i suoi contro: se fa caldo e non è umido, meglio optare per l’aria. Mai riporre i capi prima che siano perfettamente asciutti.

I reggiseni meritano un’attenzione in più: vanno lavati all’interno degli specifici sacchetti, così che non si rovinino ed eventualmente il ferretto, bucando la cucitura, non rovini la lavatrice.

Come riporli

Anche come pieghiamo e teniamo i nostri vestiti in armadi e cassetti può influire sulla loro durevolezza. Per esempio, quando appendiamo camicie, golf, ecc, è meglio farlo usare grucce morbide, per esempio in feltro o in un tessuto che crea grip senza usurare i tessuti, cosa che potrebbe accadere col ferro o in legno.

Avere cura degli abiti ripiegandoli assecondando le loro cuciture e pieghe è un altro modo per non stressarli e farli durare di più. Per esempio: i reggiseni vanno infilati nelle rispettive coppe, così che mantengano la loro forma.

È importante poi ricordarsi di proteggere soprattutto i maglioni con un antitarme, così da non trovarsi la stagione successiva spiacevoli sorprese e i buchi decisamente antiestetici.

Aggiustare, o meglio, decorare

Macchie e buchi rendono un abito più brutto ma non inutilizzabile: perciò prima di eliminare i capi segnati ho leggermente rotti, possiamo cimentarci nella loro correzione.

Cuciture, rammendi creativi, toppe o spille possono dare una seconda vita ai capi, rendendoli, paradossalmente, ancora più unici e particolari, assolutamente nostri. E soprattutto ci eviteranno di immettere ulteriori rifiuti tessili nel mondo.

Decluttering sì ma con attenzione

Quando diamo via i vestiti che non ci piacciono più, dobbiamo pensare se stiamo dando via dei capi effettivamente riutilizzabili o che finiranno a inquinare il mondo in forma di rifiuti.

Stiamo liberando la nostra casa intasando lo spazio altrui?

Ogni capo, potenzialmente, potrebbe una seconda chance: prima di buttarlo, dobbiamo chiederci se possiamo reinventarlo, aggiustarlo, adattarlo al nostro modo di vestire in quel momento, al nostro fisico, al nostro gusto e soprattutto alla moda.

Se siamo determinati a eliminare alcuni vestiti e fare decluttering, dobbiamo essere certi che si tratti di capi integri e utilizzabili. In casi contrario, informarsi e portarli noi direttamente in un centro di smaltimento dei tessuti.