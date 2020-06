Il calcolo ascendente può essere effettuato sia manualmente che tramite appositi programmi, in ogni caso è indispensabile conoscere la propria data di nascita, il luogo e l’orario esatto. Ma cos’è l’ascendente? Se il nostro segno zodiacale è il segno solare in cui transita il Sole al momento della nascita, l’ascendente è il segno zodiacale che sorge a est quando nasciamo e che rappresenta il modo in cui ci mostriamo al mondo, la nostra personalità esterna. Tant’è vero che spesso assomigliamo, perlomeno in apparenza, più al nostro ascendente zodiacale che al nostro segno solare. Si tratta quindi di un elemento importante da conoscere perché ci fornisce informazioni preziose sul nostro carattere e sul modo in cui rapportiamo agli altri. Scopriamo allora come calcolare l’ascendente sia manualmente che in un click.

Come calcolare il vostro ascendente

L’ascendente calcolo non è semplicissimo perché richiede, per essere individuato, una serie di passaggi abbastanza complessi. L’aspetto positivo è che, se non ve la sentite di fare il calcolo ascendente zodiacale da soli, online ci sono numerose tabelle che permettono, cliccando sul tasto “calcola l’ascendente” di trovarlo in un click.

Ecco comunque come eseguire il calcolo dell’ascendente manualmente. Supponiamo di essere nati a Roma il 20 maggio 1970 alle ore 1:30. A questo orario va sommato il tempo siderale di nascita in modo da ottenere l’ora siderale a cui corrisponde l’ascendente.

Il tempo siderale può essere individuato nell’apposita tabella, dove si cerca il giorno del mese della propria data di nascita e l’ora associata. L’ora di nascita va quindi sommata al tempo siderale.

Per ottenere poi l’ora siderale, bisogna considerare che se la somma dell’orario di nascita più il tempo siderale dà un risultato maggiore a 24, si deve sottrarre 24. Mentre se vigeva l’ora legale nell’anno di nascita, bisogna togliere 1 ora. Per capire se quando siamo nati vigeva l’ora legale, si può consultare l’apposita tabella, che potete trovare facilmente online.

Altra operazione da considerare per il calcolo ascendente e per ottenere, a questo punto, la corretta ora siderale riguarda la compensazione delle differenze di latitudine. Per compensarle bisogna sottrarre 20 minuti se si è nati nell’Italia del nord, dalle Alpi a Firenze. Bisogna sottrarre 10 minuti se si è nati in Italia Centrale e se invece si è nati in Italia meridionale, da Napoli in sotto, non occorrono sottrazioni di alcun tipo per calcolare ascendente.

Non vi resta che confrontare il tempo siderale totale (TST) con la tabella degli ascendenti corrispettivi in base all’oroscopo:

Ariete se il TST è compreso tra le 18:01 e le 18:59

Toro se il TST è compreso tra le 19:00e le 20:17

Gemelli se il TST è compreso tra le 20:18 e le 22.08

Cancro se il TST è compreso tra le 22:09 e le 00:34

Leone se il TST è compreso tra le 00:35 e le 03:17

Vergine se il TST è compreso tra le 03:18 e le 06:00

Bilancia se il TST è compreso tra le 06:01e le 08:43

Scorpione se il TST è compreso tra le 08:44e le 11:25

Sagittario se il TST è compreso tra le 11:26 e le 13:53

Capricorno se il TST è compreso tra le 13:54 e le 15:43

Acquario se il TST è compreso tra le 15:44 e le 17:00

Pesci se il TST è compreso tra le 17:01 e le 18:00

Come avrete notato, il calcolo ascendente richiede molta precisione ed è sicuramente più semplice, se non siete degli esperti, cercare su internet un sito con calcolatore ascendente segno zodiacale che ve lo calcoli istantaneamente, per conoscerlo in un attimo. Per calcolare l’ascendente in questo caso è sufficiente inserire nella tabella la data, il luogo e l’ora di nascita e cliccare su calcola ascendente.