Foto Getty Images Dimitrios Kambouris

Esiste un legame tra trucco e oroscopo? Sembrerebbe proprio di sì, infatti ogni segno zodiacale si sposa perfettamente con un tipo di tonalità di rossetto, tutto in base alle loro caratteristiche. Un segno zodiacale come il Pesci merita una nuance vivace e colorata, discorso diverso per il Cancro, inguaribile romantico e a tratti anche timido, rappresentato al meglio da un rossetto rosa in tutte le sue sfumature. Scopriamo insieme qual è il rossetto ideale in base al tuo segno zodiacale!