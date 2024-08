Arredare casa in stile Jungle: ecco come trasformare la tua dimora in un’oasi verde

Consigli pratici e ispirazioni per arredare casa in stile Jungle

Il solito arredamento ti ha stancata e vorresti trasformare la tua casa in un’oasi verde? Prova lo stile Jungle, che si ispira alle foreste tropicali.

Lo stile jungle, uno stile di arredo definito anche “urban jungle”, è una celebrazione dell’eleganza selvaggia e della bellezza della natura che porta la sua vegetazione lussureggiante e i suoi colori vibranti all’interno della tua casa, ed è un’idea originale per arredare casa con gusto e creatività.

Questo stile, che ha radici nelle decorazioni coloniali e nei movimenti Art Déco, è diventato uno dei trend di arredo per il suo potere di trasformare gli spazi abitativi in vere e proprie oasi esotiche. Se desideri infondere nella tua abitazione un’atmosfera naturale e avventurosa, ecco come arredare casa in stile jungle con dettagli e suggerimenti pratici.

Arredare casa in stile Jungle: la scelta dei colori e delle texture

Il punto di partenza per un arredamento in stile jungle è scegliere una tavolozza di colori che evochi la bellezza della natura selvaggia. Opta per diverse sfumature di verde, dal verde smeraldo al verde oliva e al verde menta.

Questi colori richiamano le foglie e la vegetazione, e possono essere utilizzati per pareti, tessuti e accessori. Aggiungi colori terrosi come il marrone, il beige e il taupe per bilanciare l’intensità del verde e richiamare il legno e il terreno della giungla.

Completa con qualche tocco di colori vivaci qua e là, come il giallo sole, il turchese e l’arancione per simulare i fiori esotici e gli animali della giungla.

Le texture sono altrettanto importanti in questo stile. Scegli tessuti ricchi e naturali come il lino, il cotone grezzo e il velluto per tende, cuscini e rivestimenti. Le trame ruvide e le finiture opache contribuiscono a creare un ambiente autentico e accogliente.

Pavimenti e pareti, i materiali per imprimere il tocco della giungla

Per quanto riguarda i pavimenti, prendi in considerazione materiali che riflettano un aspetto naturale e robusto. Il parquet in legno scuro o il bambù, ad esempio, sono una scelta eccellente per evocare l’atmosfera naturale della giungla.

In alternativa scegli pavimenti in legno massello o in laminato effetto legno, che aggiungono calore e una sensazione di solidità. Se al posto del legno preferisci pavimenti in pietra o in ceramica, opta per piastrelle in pietra naturale o ceramica con finiture che imitano la texture della roccia o del legno.

Come scegliere il colore delle pareti per arredare in stile Jungle? Possono essere decorate con carte da parati tropicali, ossia con motivi di foglie di palma, fiori esotici e animali selvatici, di grande impatto visivo.

Puoi decidere se rivestire una sola parete accento o tutto la stanza, a seconda dell’effetto desiderato. Se preferisci un look più sobrio, pittura le pareti in diverse tonalità di verde e aggiungi elementi naturali come piante vere o finte.

Arredi e mobili, il cuore della giungla

Per quanto riguarda mobili e complementi, per arredare casa in stile Jungle punta su pezzi che riflettano la robustezza della natura. Scegli arredi in rattan o bambù che richiamano l’aspetto delle costruzioni tradizionali tropicali.

Questi materiali sono perfetti per divani, sedie e tavolini. I mobili in legno scuro o massello trasmettono una sensazione di solidità e connessione con la natura.

Tavoli, armadi e credenze in legno possono essere arricchiti con dettagli intagliati o decorazioni ispirate alla fauna. I cuscini e i tappeti? Sceglili con stampe tropicali, come motivi di foglie, animali selvatici e fiori, e texture ricche.

Arredare casa in stile Jungle: la luce per ricreare atmosfere selvagge

L’illuminazione è un altro elemento molto importante per enfatizzare l’atmosfera Jungle e può essere gestita in vari modi, ad esempio utilizzando lampade e abat-jour in materiali naturali come rattan o bambù per riprendere il tema naturale, oppure lampade a sospensione con dettagli di foglie o fiori per aggiungere un tocco esotico.

Opta per una luce morbida e diffusa che ricrei l’effetto della luce filtrata attraverso le fronde degli alberi. Per creare un ambiente accogliente e rilassato scegli luci dimmerabili e lampade con tonalità calde.

I dettagli e le decorazioni per rifinire con stile

Per completare l’arredamento in stile jungle, Infine, aggiungi qualche dettaglio decorativo come piante e altri complementi. Le piante sono un must dell’arredamento in stile jungle: scegli piante da interno come filodendro, felci e sansevieria, e qualche pianta tropicale come la monstera e la zamioculcas disponendole in vasi di ceramica o di vimini per rafforzare il tema.

Inserisci poi qualche opera d’arte ispirata alla natura, ad esempio stampe e statue di animali selvatici o quadri di paesaggi tropicali. Gli accessori come ceste in vimini e specchi con cornici in legno naturale aggiungono al tutto un tocco ancora più esotico.

Completa il look della tua casa con tessili e biancheria che riprendono i motivi tropicali: coperte, tende e biancheria da letto con design di foglie o fiori esotici arricchiranno gli spazi e renderanno ogni ambiente super accogliente.