Piante da interni più curiose: le piante più particolari, insolite e rare da appartamento

Stare a contatto con la natura ci permette di migliorare il nostro benessere, favorendo il rilassamento mentale. Circondarci di verde, infatti, fa bene alla mente ed è innegabile. Fortunatamente, esistono diverse piante da interni – le varietà sono davvero infinite – che non necessitano neppure di tante cure e che, quindi, sono adatte a chi ama la natura, pur senza avere il pollice verde!

Alcune specie in particolare, poi, si distinguono per le loro caratteristiche uniche e originali apportando fascino e bellezza agli spazi abitativi. Scopriamo insieme le piante da interni più curiose, particolari, insolite e rare.

Piante particolari, insolite e rare da interno: Filodendro, Pilea, Senecio Rowleyanus e Alocasia Zebrina

Tra le piante particolari, insolite e rare da interno, la prima è – senza alcun dubbio – il Filodendro. Elegante, appartiene alla famiglia delle Aracee e proviene da zone come il Brasile e la Colombia. Dalle foglie grandi, queste variano di forma a seconda della specie. Verde e con qualche variegatura in bianco, ha delle foglie che tendono al color porpora nella parte inferiore.

Proveniente dalla Cina, la Pilea è anche conosciuta come la “pianta delle monete” perché ha delle foglie rotonde che ricordano proprio delle monete. Minimal e chic, è perfetta per un salotto dai toni freddi e può anche essere appesa al soffitto. Non ha, inoltre, bisogno di cure particolari: poca acqua – soltanto quando la terra è molto secca – e di luce, ma che non sia un’esposizione diretta ai raggi solari.

Ci sono, poi, il Senecio Rowleyanus e l’Alocasia Zebrina. La prima è caratterizzata da una crescita ricadente con piccoli fiori bianchi, non richiede tante cure e può essere coltivata in vasi sospesi. La seconda, invece, è perfetta per ambienti dallo stile minimal, presenta striature giallo-nere sui fusti e ha delle foglie molto particolari: questa pianta, però, richiede un ‘esposizione al sole di circa cinque ore al giorno e un terriccio sempre umido.

Piante da appartamento eleganti con foglie variegate: Begonia Maculata, Sansevieria, Ficus Lyrata e Clusia

Per quanto riguarda le piante da appartamento eleganti con foglie variegate, c’è la Begonia Maculata. Questa pianta è davvero uno spettacolo! Proveniente dal Brasile, ha delle foglie maculate ed è anche facile da curare, perché non necessita di cure particolari. Della Sansevieria, esistono diverse specie: dalle foglie lunghe, carnose e spesse e dal colore verde brillante, queste piante vantano anche proprietà purificanti per l’aria.

Infine, sono da segnalare il Ficus Lyrata e la Clusia. Il Ficus Lyrata presenta delle foglie che ricordano la Lira – lo strumento musicale – e può essere posizionato su scrivanie o mobili in un luogo luminoso, ma non a diretto contatto con i raggi del sole. La Clusia è elegante e semplice: dalle foglie dal colore verde intenso, non ha bisogno di particolari cure. Ricordate di prestare attenzione alle piante che avete in casa, perché alcune di queste sono velenose per gli animali.